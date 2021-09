La primera missió espacial integrada completament per civils, la Inspiration4, es disposa a enlairar-se en una càpsula Dragon de SpaceX aquest dimecres des del Centre Espacial Kennedy de Florida (EUA). Amb un 80% de condicions climàtiques favorables, el temps facilitarà el llançament de la nau previst a partir de les 20.02 hores d’aquest dimecres (02.00 de la matinada de dijous hora peninsular espanyola) del coet Falcon 9, sobre el qual anirà muntada la càpsula Dragon, de la firma privada SpaceX.

Un empresari, un enginyer, una assistent mèdica i una educadora experta en ciències aniran a bord de la nau que, en el seu viatge orbital, arribarà a una altura de gairebé 575 quilòmetres, més que l’Estació Espacial Internacional (EEI) i que el telescopi espacial Hubble.

Benji Reed, directiu de missions tripulades de SpaceX, ha reconegut avui que se li posa «la pell de gallina» en observar la velocitat amb què es va organitzar i va preparar la missió, per a la qual els seus quatre tripulants han sigut vacunats contra la covid-19 i s’han respectat protocols de prevenció.

Els tripulants

A una velocitat d’uns 28.160 quilòmetres per hora, la càpsula farà una volta al planeta cada 90 minuts, un recorregut de més dificultat que els realitzats recentment pels milionaris Richard Branson i Jeff Bezos. A bord de naus de les seves respectives companyies espacials privades, tots dos van efectuar viatges suborbitals a una velocitat tres vegades superior a la del so que els van permetre experimentar la ingravidesa per uns minuts.

En l’Inspiration4, l’únic multimilionari és el comandant Jared Isaacman, de 38 anys, fundador i president de la firma Shift4 Payments, amant de l’aviació i qui ha finançat el vaitge espacial dels altres tres tripulants, amb un cost que no s’ha donat a conèixer. L'acompanyaran Hayley Arceneaux, de 29 anys, supervivent d’un càncer i metge assistent de l’Hospital d’Investigació Infantil St. Jude, qui serà la persona més jove a volar a l’espai orbital. Hi va també la professora universitària Sian Proctor i l’enginyer aeroespacial i veterà de la Força Aèria Chris Sembroski.

«Seré la primera dona pilot de raça negra d’una nau espacial», ha assenyalat Proctor en una roda de premsa dimarts passat, en la qual va dir que per ella aquest viatge suposa un «honor» . Va afegir que avui ha mantingut una agradable conversa amb l’exprimera dama dels EUA Michelle Obama, una dona que la inspira. «Des de l’anunci, l’última vegada que vam ser aquí, cada dia ha sigut el millor dia de la meva vida, i només està millorant», va afegir la professora.

Mesos d’entrenament

Els tripulants són civils que han rebut durant uns sis mesos entrenament a la base de SpaceX a Hawthorne, Califòrnia, que va incloure maniobres en gravetat zero i pràctiques amb les forces gravitacionals que experimentaran a l’espai. Els quatre tripulants han sigut preparats per a emergències, exercicis d’entrada i sortida de naus espacials i vestits espacials, així com simulacions de missions parcials i completes.

Isaacman ha explicat que van mantenir també una trobada amb el president i fundador de la firma, Elon Musk, qui els va assegurar que «tot l’equip directiu (de SpaceX) està enfocat únicament en aquesta missió».

Dragon tindrà una cúpula d’observació «àmpliament provada i qualificada per a vols», d’acord a SpaceX, que promet unes vistes inimaginables de 360 graus.

Reed va al·ludir a la «creixent acumulació de missions comercials d’astronautes» i va destacar que SpaceX es «prepara» per poder tenir la capacitat d’enviar fins a sis missions cada any amb la càpsula Dragon.

Finalitats caritatives

La missió, que és matèria d’una sèrie de la plataforma Netflix, té un component benèfic, ja que servirà per recaptar fons a favor de l’hospital infantil St. Jude, una campanya iniciada pel mateix Isaacman amb una donació de 100 milions de dòlars i que espera duplicar amb altres aportacions.

Després d’enlairar-se i passar tres dies a l’espai, la càpsula Dragon tornarà a l’atmosfera terrestre per aterrar davant la costa de Florida.

SpaceX, fundada pel magnat Elon Musk, sumarà així una altra fita pel que fa al transport espacial operat per firmes privades, després de començar el 2020 a efectuar vols tripulats d’anada i tornada des de terra nord-americà cap a l’EEI.

Boeing, l’altra companyia amb contracte amb la NASA per al transport d’astronautes a l’EEI, va haver de suspendre el mes passat la segona missió de prova de la seva càpsula Starliner a causa dels errors que les seves vàlvules van patir en el seu sistema de propulsió.