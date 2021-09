Sèrbia i Kosovo han arribat a un acord aquest dijous per posar fi a les tensions a la frontera. Després de dos dies de negociacions i segons el document publicat pel representant de la Unió Europea sobre aquesta qüestió, Miroslav Lajcak, Belgrad i Pristina es comprometen a retirar les tropes de la frontera aquest dissabte a les 16 hores com a màxim. La crisi es va desencadenar arran del bloqueig de dues carreteres al nord de Kosovo per part dels serbis, molestos per la prohibició d'entrada de cotxes amb matrícula sèrbia al territori. El govern kosovar assegura que és una represàlia perquè Sèrbia no reconeix la independència de Kosovo del 2008 i, per tant, el seu dret a registrar cotxes.

La crisi ha provocat que l'OTAN intensifiqués dilluns la presència militar a la frontera. Segons l'acord, un cop es retirin les forces especials desplegades per Kosovo i Sèrbia a la zona, serà la missió de l'OTAN a Kosovo la que prendrà el control de la seguretat i romandrà als passos fronterers de Jarinje i Brnjak els pròxims 15 dies. Com a solució temporal a la crisi de les matrícules, ambdues parts han acordat reprendre a partir del 4 d'octubre el règim d'enganxines que imposa Sèrbia, així com la posada en marxa d'un grup de treball que començarà la seva tasca el 21 d'octubre per trobar una solució permanent en els següents sis mesos.