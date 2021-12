La proximitat de les festes de Nadal, així com l’augment de la incidència de la covid-19 a Catalunya ha provocat un augment en la demanda dels testos d’antígens a les farmàcies. Ho va confirmar ahir el president Consell Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), Jordi Casas, a TV3, on va admetre que hi ha escassetat en alguns establiments. També va apuntar que preveuen estabilitzar aquesta situació de cara a la setmana que ve. Casas va assenyalar que es tracta d’un escenari «similar» al que es va viure al principi de la pandèmia, quan faltaven mascaretes o guants. «Quan s’incrementa la demanda, provoca que hi hagi mancança», va explicar: «no n’hi ha per cobrir-la tota».

Casas preveu que arribi més producte en uns 10 o 15 dies. «Sempre hi ha un decalatge quan comença a incrementar la demanda», va dir. Tot i això, els col·legis afirmen que es tracta d’una situació puntual i no generalitzada. De forma global, des del mes de juliol les farmàcies catalanes han supervisat prop de 150.000 testos i han detectat més de 2.000 casos positius. En els primers 12 dies de desembre ha augmentat la demanda dels testos supervisats no finançats per a població general, i s’han supervisat més de 19.600 proves.