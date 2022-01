L’Hospital Universitari d’Igualada viu la sisena onada de la pandèmia de la covid amb menys incidència que en períodes precedents de més virulència dels virus SARS-CoV-2. Els darrers dies de l’any hi havia una trentena d’ingressats i només tres a l’UCI. La variant òmicron, que pràcticament ha substituït la delta com a dominant, no s’ha presentat amb la mateixa gravetat pel que fa a ingressos hospitalaris, ni tampoc per la incidència a les UCI.

Un factor clau, segons tots els estudis, és la vacunació, que no ha evitat el contagi, però ha reduït la gravetat en els casos. La part més tensionada del sistema assistencial sanitari de l’Anoia és la primària, on l’alt nombre de casos sí que fa que els CAP pateixin l’estrès.

La situació actual és d’una alta incidència de la pandèmia pel nombre de contagis, però la situació a l’hospital no té res a veure amb el caos que es va viure a l’inici de la pandèmia, quan en algun moment hi havia més d’un terç de la plantilla de baixa, uns 300 treballadors. Ara n’hi ha uns 30. I una altíssima infecció.

Els darrers dies del 2021, l’Hospital Universitari d’Igualada tenia tres llits d’UCI ocupats per malalts amb problemes respiratoris greus causats per la covid. En els pitjors moments s’havia dedicat tota la unitat de crítics, amb una capacitat màxima de 16 llits, a malalts de la pandèmia.

Aquest 2021, els pitjors moments es van viure els mesos de gener i abril. A l’inici d’any, perquè encara hi havia una altíssima incidència i una molt baixa vacunació (el procés es va iniciar l’endemà de Sant Esteve de fa un any, el 2020). La presència de malalts a l’UCI de l’hospital va ser alta pràcticament fins a finals d’abril, i va començar a reduir-se de manera molt important a partir del mes de maig. Des d’aleshores, els registres setmanals mostren moltes setmanes que no hi ha cap ingrés als llits de crítics i la majoria amb un, dos o tres llits ocupats.

Tenir malalts covid, a més a més, afegeix molta complexitat en el tractament. La mitjana d’estada a l’UCI de malalts amb coronavirus és de 3 setmanes, mentre que les estades mitjanes en la resta d’afectacions són de tres dies.

Els casos de covid van augmentar a partir de finals de novembre L’última setmana de novembre va suposar una inflexió molt important en les xifres de la pandèmia, segons les dades hospitalàries. Després de setmanes de setembre i octubre amb un nombre de detecció del virus per proves PCR molt baix (entre 1 i 5 casos per setmana), es va passar a un lleuger increment les tres primeres setmanes de novembre (10, 12 i 16 casos) i a l’entorn de 40 positius des del 22 de novembre fins a final d’any, una tendència que s’ha mantingut. Encara no s’ha arribat a les xifres de positius que hi havia les primeres setmanes de l’any passat, amb més de seixanta casos setmanals. Les gràfiques de l’any pel que fa a hospitalitzats coincideixen amb les de la detecció de nous positius per PCR. Es veu una activitat molt més alta les primeres setmanes de l’any, a l’abril i maig i els darrers dies.