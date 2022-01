L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, del PSC, va ingressar ahir a la tarda a la presó de Lledoners per complir la seva segona condemna del «cas Mercuri», que suma tres anys de presó, per ordenar a la policia local que retirés multes als seus familiars.

Segons fonts penitenciàries, l’exalcalde va entrar al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada sense esgotar el mes de termini que li va concedir l’Audiència de Barcelona per ingressar a presó de forma voluntària ni recórrer la decisió del tribunal. El desembre, l’Audiència de Barcelona va rebutjar suspendre l’ingrés a la presó de Bustos, com havia sol·licitat la seva defensa, i li va donar 30 dies perquè ingressés en una presó de la seva elecció. Bustos compta amb una altra sentència ferma d’un any i nou mesos de presó -que sí que li va ser suspesa- per usar la seva influència sobre una alcaldessa socialista per col·locar una ex alt càrrec del tripartit català.