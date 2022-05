Els Mossos d’Esquadra van detenir un metge del servei de vigilància de la salut laboral del departament d’Interior, que ja ha estat suspès cautelarment de feina i sou, després de ser denunciat per tres dones agents dels Mossos per abusos sexuals comesos suposadament el 2019.

Segons van informar Efe fonts properes al cas, avançat per TV3, el doctor, Jorge P., va ser detingut divendres passat, després que una tercera víctima denunciés els abusos sexuals que suposadament va patir, i ahir va quedar en llibertat amb càrrecs després de comparèixer en seu judicial.

El detingut exercia com a metge del servei de vigilància de la salut laboral de la conselleria d’Interior, de manera que prestava servei als funcionaris i funcionàries del departament així com als membres dels diferents cossos que depenen d’aquesta àrea, com els Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat, els Agents Rurals, el 112 i Protecció Civil, entre d’altres.