El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha acusat els Comuns de «boicotejar» la candidatura per fer uns Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu al 2030 a través del govern municipal de Barcelona, liderat per Ada Colau. En resposta a una interpel·lació sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, Puigneró va ironitzar que el Govern no actuarà com l’Ajuntament de Barcelona en la candidatura olímpica i va refermar el compromís que els veïns del Pirineu puguin decidir en una consulta sobre els Jocs. Per això, el vicepresident va demanar «respecte» i al seu torn, Parés va respondre que no els han de donar «cap lliçó» perquè des de l’Ajuntament es va dir que es respectaria el posicionament de la gent del Pirineu. El vicepresident Puigneró va remarcar que el Govern no farà com Ada Colau en el projecte de la Copa Amèrica, on cap veí del Pirineu ha pogut decidir si es fa o no a les aigües de Barcelona.