Pakistan va sol·licitar ahir el suport de la resta de països per a fer front a les greus inundacions que està sofrint i que han provocat més de 1.000 morts des de mitjans de juny, quan van començar les fortes pluges del monsó, 119 d’ells en les últimes 24 hores.

Les autoritats atribueixen aquests fenòmens extrems al canvi climàtic. «Alguns països han promès ajuda i ens està arribant, però necessitem més per a ajudar a milions de persones afectades», va dir el ministre de Planificació i Desenvolupament, Ahsan Iqbal.

El primer ministre, Shehbaz Sharif, que ha anul·lat un viatge al Regne Unit per a supervisar les operacions de rescat, va assegurar no haver vist mai una cosa semblant. «Hi ha pobles aniquilats i milions de cases devastades. Hi ha una enorme destrucció», va dir després de sobrevolar una de les zones afectades en helicòpter.