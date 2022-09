L’executiva de Demòcrates ha instat el Govern reprendre l’estratègia de la confrontació amb l’Estat per aplicar el resultat de l’1-O i aconseguir la independència. El partit democristià constata el «fracàs» de la taula de diàleg, i reclama «nous actors» per dur a terme una nova estratègia independentista. Demòcrates, liderat per Toni Castellà, aposta per remodelar el Govern amb nous lideratges, «alineats amb l’estratègia de la confrontació», i «disposats a fer la independència». La formació va formar part de la candidatura de JxCat i té la diputada Assumpció Laïlla dins el seu grup parlamentari. Demòcrates va celebrar, ahir, a Calonge i Sant Antoni, una jornada de treball de la seva executiva per definir l’estratègia política que ha de marcar els propers mesos. Els membres de l’executiva demòcrata han constatat que no s’ha produït «cap avenç» en els punts principals que contempla l’acord de Govern d’ERC i Junts.