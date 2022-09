L’expresident estatunidenc Donald Trump (2017-2021) va entrar amb força aquest dissabte en la campanya electoral per a les legislatives arremetent contra el seu successor, Joe Biden, i deixant clar que no aconseguiran silenciar-lo i que el veritable enemic per als Estats Units és el mandatari demòcrata.

«L’enemic de l’Estat és ell i el grup que el controla», va dir en un míting a Pennsilvània, estat al qual va acudir per a donar suport a la candidatura de Mehmet Oz al Senat en els comicis del 8 de novembre i la de Doug Mastriano a governador i on va subratllar que els republicans tornaran a «fer els Estats Units grans de nou». El seu bany de masses va tenir lloc en el pavelló de Wilkes-Barre i va estar centrat tant a respondre a l’actual inquilí de la Casa Blanca, que el dijous ho va considerar un perill per a la democràcia, com a defensar al moviment «MAGA», acrònim de «Make America Great Again», que va ser el seu eslògan de campanya i de la seva presidència. «El perill per a la democràcia ve de l’esquerra radical, no de la dreta», va assenyalar Trump, que va estimar que les eleccions de mig mandat seran un referèndum sobre la «inflació disparada», els «milions d’immigrants» que entren de manera il·legal al país o la «corrupció i l’extremisme de Joe Biden i el Partit Demòcrata». «Els demòcrates estan immersos en un intent desesperat per evitar que torni a la Casa Blanca, on saben que netejaré aquest desastre de nou. Volen impedir que completem la nostra missió de recuperar els valors estatunidencs», va recalcar.