La investigació de l’intent d’assassinat de Cristina Fernández de Kirchner avança entre sospites fundades i ensopegades escandaloses. Andrés Sabag Montiel, el jove que va apuntar contra el cap de la vicepresidenta i va fallar en dues ocasions els seus trets, ja no és considerat un «llop solitari», segons la precipitada definició del cap del servei d’intel·ligència, Agustín Rossi. Després d’analitzar les imatges de les diferents càmeres que van registrar l’episodi que va estremir l’Argentina, dijous passat, la jutgessa María Eugenia Capuchetti s’inclina a pensar que l’agressor no va actuar en solitari. Brenda Uliarte, la parella de Sabag Montiel, de 23 anys, ha estat detinguda en comprovar-se que havia estat a la cantonada de la casa de Fernández de Kirchner. Poques hores abans de ser arrestada, va utilitzar les xarxes socials per assegurar que el seu nòvio va utilitzar una «pistola d’aigua» i que «no hi ha reconciliació amb els corruptes».

La jutgessa també va interrogar Mario Pablo Borgarelli, un suposat amic de l’agressor, qui havia dit davant les càmeres de televisió: «La seva intenció era matar-la, però lamentablement no va assajar abans».