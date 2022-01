El Departament de Salut de la Generalitat ha recorregut a la xarxa de cites Tinder per incentivar la vacunació entre els joves. La conselleria ha engegat una nova campanya amb espais publicitaris en aquesta xarxa, amb el lema "Si encara no ens hem vist, demana una cita", segons ha explicat aquest dimecres la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas.

Els missatges van dirigits especialment a la franja de 20 i 49 anys, que té una cobertura en pauta completa d'entre el 75 i el 85%. En general, la vacunació s'ha animat a Catalunya en l'última setmana del 2021, amb la inoculació de 347.456 dosi, la majoria (244.209) terceres vacunes.

Catalunya ja ha superat els 2 milions de terceres dosis i un total de 2.078.465 persones ja la tenen, per la qual cosa la cobertura amb la dosi de reforç és del 29%. No obstant això, Cabezas ha indicat que queden 200.000 cites disponibles per injectar-se l'immunogen, en un moment en què les terceres dosis estan obertes pels més de 40 anys. Quant als menors 5 a 11 anys, els últims incorporats a la campanya, el 27,3% dels petits tenen la primera dosi.