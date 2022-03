L'aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Barcelona ha permès reduir un 40% la circulació dels vehicles més contaminants respecte a 2017, fet que suposa uns 609.000 trajectes contaminants menys i una rebaixa de l'11% en els nivells de NO2 a la ciutat, segons l'Ajuntament de la capital catalana. No obstant, l'any passat es van posar 70.000 multes per incompliment de la normativa, una dada que el consistori considera "baixa" en comparació amb la resta de sancions de trànsit. Les dades de les estacions de contaminació mostren que els nivells del principal indicador de contaminació --el diòxid de nitrogen-- han baixat un 11% a la ciutat. Per al regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, i per la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, el resultat del primer any d'aplicació normal de la ZBE, el 2021, és positiu.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha dit que l'opinió de la ciutadania sobre la iniciativa és "bona" i que el següent pas és prohibir la circulació dels cotxes amb etiqueta groga, tot i que no hi ha un calendari sobre la taula.

Aquest dilluns al matí, l'Ajuntament de Barcelona ha fet el primer balanç de la Zona de Baixes Emissions, que es va anunciar al 2017 i que posa multes des de finals del 2020 als que l'incompleixen. El consistori hauria volgut presentar les seves dades abans però la circulació del 2020 va estar adulterada per les restriccions de la pandèmia.

"Hem reduït en un 11% la presència de NO2 (diòxid de nitrogen) a la ciutat", ha exposat Badia, que ho ha atribuït als 609.000 desplaçaments menys que han deixat de fer els vehicles afectats per la normativa. L'objectiu era situar la presència d'NO2 a Barcelona en una escala d'entre 3,1 i 7,7 micrograms per metre cúbic i la xifra de l'any 2021 ha estat de 4,4.

Segons Tarafa, això ha servit per millorar la salut dels barcelonins i “ha evitat 125 morts prematures”, segons les dades de l'OMS. A més, ha assegurat que també s’han reduït els casos d’algunes malalties respiratòries: un 5% de l’asma infantil i un 1% del càncer de pulmó.

A més, la Zona de Baixes Emissions ha causat la renovació del parc automobilístic de la ciutat. Els vehicles circulants sense etiqueta, que representaven el 20% al 2017, són ara entre el 3 i 4% del total. Segons Badia, aquest 4% respon als vehicles que encara tenen una moratòria per poder circular: alguns autobusos i camions en circumstàncies particulars.

L'etiqueta groga, sense data de prohibició

L'Ajuntament ja ha avançat que en base a aquest primer èxit d'implantació de la ZBE la intenció és incorporar-hi la prohibició de circular per la ciutat amb vehicles d'etiqueta groga (lletra B), és a dir, els cotxes dièsel matriculats entre 2006 i 2013 i els de gasolina matriculats entre el 2001 i el 2005.

No hi ha un calendari encara de l'entrada en vigor de la prohibició. De fet, el propi Ajuntament havia previst que aquest 2022 ja no poguessin circular però la pandèmia va ajornar la decisió. Ara la idea torna a ser sobre la taula, però Badia ha reconegut que no es prendrà la decisió d'un any a un altre i que quan s'anunciï es deixarà un any de marge per poder canviar els vehicles afectats.

Badia ha avançat que les projeccions són que aquesta prohibició afecti a un 20% del parc mòbil de la ciutat.

Segueix planant l'opció dels peatges

Com ja s'ha dit en el passat, una altra de les opcions que l'Ajuntament es planteja per millorar la qualitat de l'aire és posar peatges als accessos de la ciutat per reduir encara més la mobilitat. Tot i que Badia s'hi ha mostrat favorable, ha reconegut que no tenen competències per fer-ho i que necessitarien una habilitació legal de la Generalitat: "L'última vegada que vam parlar del tema, el Govern no tenia previst fer-ho", ha apuntat el regidor.

No obstant, Badia ha anunciat que es crearà un grup de treball per poder tenir el màxim d'informació i dades possibles per poder seguir avançant en la possible aplicació de la mesura.

Incompliment de la normativa de ZBE

Pel que fa a les multes, se n'han registrat prop de 70.000 al 2021 (69.145). Al primer mes d'entrada en vigor, desembre de 2020, se'n van posar més de 12.000 i en els últims mesos la xifra s'ha estancat al voltant de les 4.000 sancions.

"És una xifra baixa si es compara amb altres infraccions de trànsit", ha matisat Badia.

També hi ha una manera legal de saltar-se la restricció: inscrivint-se al registre municipal que permet fer-ho 10 vegades a l'any. 26.644 vehicles s'hi han registrat des de l'inici de la normativa, però la mitjana d'utilització ha estat de 3,27 vegades, lluny de les 10 possibles.

L’Ajuntament va oferir transport públic gratuït durant tres anys per a aquelles persones que donessin de baixa i desballestessin un vehicle sense etiqueta. Badia ha qualificat d’un “gran èxit” la T-verda, com s’anomena aquest bitllet. Segons ha detallat, ha estat sol·licitada per 13.285 persones a tota l’Àrea Metropolitana.