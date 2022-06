La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha confirmat aquest dimarts que el govern espanyol i la Generalitat han obert un procés de diàleg per desavinences sobre la consulta que la Generalitat vol realitzar al territori sobre els JJOO d'Hivern. Rodríguez, ha afirmat que la consulta plantejada al territori "està essent analitzada pels serveis jurídics del ministeri de Política Territorial" i actualment els dos governs estan "en converses" per "avançar en un acord perquè la norma sigui conforme a l'ordenament espanyol".

Sobre una suposada retirada de la candidatura dels Jocs al 2030 fruit de les desavinences entre els projectes del COE i Catalunya, d'una banda, i d'Aragó, per l'altra, Rodríguez ha afirmat que el govern espanyol "desitja que el COE pugui presentar una candidatura guanyadora, i si és possible presentar-la estarem allà per donar-li suport".

Andorra i Rajoy

La portaveu ha esquivat una pregunta sobre la imputació per part de la justícia europea de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i els ministres Montoro i Fernández Díaz per l''Operació Catalunya'. "No tinc més informació que la que he vist publicada i no em puc pronunciar amb rigor", ha dit.