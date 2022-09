El Departament de Salut ha habilitat un nou punt de vacunació contra la malaltia de la verola del mico a la Fira de Barcelona. Des d’aquest dilluns ja es pot demanar cita a través del portal vacunaverola.gencat.cat i agafar cita per a dimarts a partir de les 9 h. Per facilitar l'accés a la vacunació, aquest punt estarà disponible els 7 dies de la setmana, en horari de matí i tarda, i es podran vacunar totes les persones que viuen a Catalunya. A data 9 de setembre, s’han notificat a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) un total de 2.889 possibles casos de verola del mico. D’aquests, de moment hi ha 2.042 casos confirmats.

El nou punt de vacunació, ubicat a la Fira, s’afegeix als 18 centres hospitalaris i punts de referència de malalties de transmissió sexual d’arreu de Catalunya ja operatius, i es posa en funcionament per facilitar la vacunació contra la verola del mico a persones que tenen un risc més alt de contraure la malaltia. La campanya de vacunació contra la verola del mico va començar el passat 21 de juliol.

Donat el nombre limitat de vacunes disponibles per fer front a la malaltia de la verola del mico, i segons allò consensuat en l'àmbit de l’Estat, un dels principals criteris que s’han de complir per rebre la vacuna de la verola del mico és tenir relacions sexuals d’alt risc, considerades quan s’han tingut múltiples parelles sexuals, consum de drogues durant les relacions sexuals, i infeccions de transmissió sexual habituals, entre altres.

Qui es pot vacunar?

La vacunació de la verola del mico va dirigida a persones de més de 18 anys, que no hagin passat amb anterioritat la malaltia, no hagin estat contacte estret d’un cas positiu en els deu dies previs a la vacunació, no tenir administrada cap vacuna contra la verola i que no presentin cap simptomatologia en el moment de vacunar-se. Les persones que presentin simptomatologia relacionada amb la malaltia han de contactar amb un professional sanitari.

La majoria dels casos confirmats són homes entre 20 i 60 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 2 de setembre de 2022. Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions s’han localitzat en les àrees genital, perioral i perianal, i en la major part dels casos també s’han presentat en altres localitzacions. Fins al moment, les complicacions greus que s’han descrit són la proctitis i l’afectació ocular, que en ocasions han requerit hospitalització i ja estan donats d'alta.

El mecanisme de transmissió més probable ha estat el contacte durant les relacions sexuals, majoritàriament i sovint en el context d’esdeveniments festius multitudinaris.

Fins al 8 de setembre, a Catalunya s’han administrat 2.838 dosis de la vacuna, sempre amb cita prèvia en diversos centres repartits territorialment per Catalunya. Des d’aquesta setmana les vacunes s’administren, majoritàriament, per via intradèrmica.