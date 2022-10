El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat que la seva "prioritat" és saber si Junts donarà suport als pressupostos del 2023. En una entrevista aquest dijous a la nit a TV3, el cap del Govern ha explicat que els darrers dies ha contactat amb Salvador Illa (PSC), Jordi Turull (Junts), representants de la CUP, i Jéssica Albiach (comuns) per avaluar l'escenari. Aragonès espera que, tot i abandonar l'executiu, Junts "no abandoni la ciutadania", i que prioritzi el país a la seva "tàctica de partit". El president considera "no desitjable" prorrogar els comptes, i manté oberta la via del PSC. Això sí, ha emplaçat els socialistes a ser "proactius i clars" i arribar a acords en altres àmbits com ara "l'anti-repressiu".

Gran part de l'entrevista s'ha centrat en els pressupostos i els suports que pot tenir el nou Govern per tirar-los endavant, o bé haver-los de prorrogar. Aragonès ha insistit que la seva "prioritat" és aprovar-los amb Junts, CUP i comuns, i que amb el PSC prefereix arribar a acords en "altres àmbits" com "l'anti-repressiu".

Així mateix, ha repetit que, si els comptes no tenen prou suports, s'hauran de prorrogar. El president ha explicat que en aquest cas "no perillarien" els fons Next Generation. Aquest any 2022, amb pressupostos nous, ja s'ha generat crèdit pressupostari, ja que els fons europeus són uns ingressos extra que generen despesa extra. També ha assegurat que mantindrà el model fiscal actual, sense apujar ni abaixar impostos.

L'independentisme del nou Govern

D'altra banda, Aragonès ha asseverat que en la nova etapa de l'executiu insistirà en "aprofundir" en l'acord de claredat per aconseguir un referèndum "efectiu" a Catalunya. En aquest sentit, el president ha assegurat que tots els nous consellers i conselleres estan d'acord amb el pla de Govern i defensen l'autodeterminació.

A més, ha afegit que està "convençut" que votarien 'sí' a un referèndum sobre la independència. També ha recordat que el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ja era independentista a CiU, abans que l'expresident Artur Mas (de la mateixa formació) defensés el projecte.

"Junts no és Vox"

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va comparar ahir alguns discursos de Junts sobre la "no legitimitat" del nou Govern -en paraules de Laura Borràs-, amb discurs de Vox. Avui el president ha matisat que "és evident que Junts no és Vox".

Així mateix, ha afegit que "precisament per això" hi ha "determinats llenguatges" que s'han de poder estalviar perquè no ajuden al debat. Aragonès ha subratllat que ara que Junts ha decidit estar a l'oposició ha de mirar de fer una "oposició constructiva".

El president de la Generalitat també ha dit, sobre Borràs, que hauria d'haver cedit la presidència del Parlament "des de fa molt temps". Aragonès manté l'oferta que, si Borràs abandona el càrrec, ERC tornarà a votar a favor d'una persona substituta que sigui de Junts.

El cap de l'executiu també ha assegurat que no comparteix amb l'expresident Carles Puigdemont que el Govern és un "obstacle" per a la independència: "És un error pensar-ho", ha apuntat Aragonès. El president ha constatat que hi ha una part de Junts que des de l'inici de la legislatura "no volia" que el Govern pogués tirar endavant.

Viatge a Brussel·les

Aragonès viatjarà la setmana que ve a Brussel·les (Bèlgica), on es reunirà dijous amb el comissari de Justícia, Didier Reynders; i divendres amb el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton.

El president del Govern traslladarà a Reynders la seva preocupació pels casos d'espionatge amb Pegasus. D'altra banda, Aragonès vol explorar amb Breton la contribució que pot fer Catalunya en el marc de la sobirania digital europea i en el disseny i creació del xip europeu, així com l'aposta catalana per l'hidrogen verd.