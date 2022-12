El Tribunal de Comptes ha desestimat aquest divendres la petició de la defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels consellers Toni Comín i Clara Ponsatí d'aturar la causa de la responsabilitat comptable de l'1-O contra tots tres. Durant la vista de les qüestions preliminars que ha tingut lloc a la seu d'aquest organisme, l'advocat Gonzalo Boye ha demanat que se'ls aparti de la causa mentre no es tramiti un suplicatori al Parlament Europeu, tot recordant que tenen immunitat. Paral·lelament, la Fiscalia ha rebaixat en 336.143,34 euros la demanda contra els 35 encausats perquè ha retirat del còmput la campanya 'Civisme', però segueix demanant 3,1 milions d'euros.

La d'aquest divendres ha estat una vista prèvia al judici comptable contra 35 exalts càrrecs i funcionaris de la Generalitat, entre els quals hi ha els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, i l'exvicepresident Oriol Junqueras, i també responsables del Diplocat.

Les defenses han demanat que s'arxivi o s'anul·li el cas qüestionant la legitimitat del procediment i dels mètodes utilitzats, que diuen que els ha generat indefensió. També apunten que els fets han prescrit, perquè han passat més de 5 anys.

L'advocat de Puigdemont, Comín i Ponsatí, Gonzalo Boye, ha afirmat que la condició d'eurodiputats impedeix que se'ls encausi mentre el Parlament Europeu no s'hagi pronunciat sobre un suplicatori d'aquesta institució.

A més ha recordat que la causa s'ha abordat tant al Tribunal Suprem com al Jutjat 13 de Barcelona, i que, per tant, el Tribunal de Comptes pretén jutjar dues vegades el mateix fet.

La pretensió de Boye d'apartar Puigdemont, Comín i Ponsatí ha topat amb la negativa de la consellera del departament segon de la secció d'enjudiciament del Tribunal de Comptes, Elena Hernáez, que ha recordat que el Tribunal de Comptes ja havia desestimat anteriorment la pretensió d'immunitat per als tres.

De fet, Hernáez ha rebutjat totes les pretensions de les defenses per suspendre el procediment per les suposades despeses del procés independentista del 2017. La consellera entén que la immunitat impedeix que es pugui detenir ni jutjar els eurodiputats sense un suplicatori, però que això no afecta un procés comptable.

També ha negat que la celebració d'un judici al Tribunal de Comptes sigui incompatible amb els processos que han tingut lloc per la via penal. El fet que se celebrin els dos judicis, ha afirmat, no implica que es castigui dues vegades una persona pels mateixos fets, perquè el procediment comptable no és "sancionador", sinó que busca aclarir la responsabilitat comptable derivada de despeses del procés.

Una posició compartida amb la Fiscalia del Tribunal de Comptes i la representació de Societat Civil Catalana (SCC), que rebutgen la possibilitat de demanar un suplicatori al Parlament Europeu.

Paral·lelament, la Fiscalia ha rebaixat de 3,4 milions a 3,1 milions el total de diners que reclama als encausats. Ha eliminat del còmput la campanya 'Civisme' que va tenir un cost de 336.143,34 euros. Una decisió que allibera del procés un dels encausats, Jaume Mestre Anguera.