La querella que l'exconseller d'Economia Jaume Giró presenta avui al jutjat d'instrucció de plaça Castilla a Madrid es dirigeix contra l'excomissari José Manuel Villarejo, l'exministre Jorge Fernández Díaz, la mà dreta del ministre, Francisco Martínez, i l'exministra i exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal. En declaracions a 'Catalunya Ràdio', Giró ha defensat que "arribi on arribi" a nivell judicial, el cas s'ha de denunciar i intentar que no s'oblidi. Segons ha afegit, l'anomenada Operació Catalunya "atacava" sobretot Convergència "perquè no es perdona el gir que fa cap a un partit sobiranista". I ha afegit que, en el seu cas, el posen al "punt de mira" per les seves relacions en la vida privada.

Després la denúncia que Giró va presentar a la Fiscalia hagi acabat en res, ara obre una nova via judicial portant l'Operació Catalunya als jutjats d'instrucció de Madrid. Giro espera que el fet que l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ja hagi presentat cinc querelles relacionades amb l'Operació Catalunya li doni "més opcions de prosperar" però ha afegit que "no hi ha cap seguretat".

L'exconseller defensa que "la base objectiva i els fonaments hi són" però que dependrà de com ho vegi la jutgessa o el jutge a qui li toqui el cas. "No desconfio en general de la justícia, no podem tenir una malfiança generalitzada de la justícia. El TC i el Suprem són instàncies que han demostrat tenir un biaix tendenciós en tot el que fa referència al procés però això no vol dir que sigui tota la justícia", ha afegit.

També ha explicat que quan el posen "al punt de mira" no és per la seva activitat professional perquè el 2012 era director general adjunt de la part financera de La Caixa, sinó que ho fan per les relacions que tenia en la seva vida privada.

Segons Giró, es va atacar sobretot Convergència perquè a Madrid no es va perdona "el gir que fa d'un partit autonomista a un partit sobiranista". L'exconseller ha afirmat que "qualsevol persona del PP, del PSOE i de qualsevol partit democràtic hauria de condemnar els fets" i ha afegit que troba a faltar que hi hagi més polítics que ho facin.