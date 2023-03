El conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat aquest divendres que la comissió tècnica ha decidit desactivar la fase de prealerta del Procicat per la covid-19, pràcticament tres anys després de l’estat d’alarma. “Han estat tres anys de pandèmia amb diverses onades que avui podríem donar per acabada i que entrem en una fase de normalitat”, ha dit Balcells des de Vielha. El conseller ha agraït l’esforç de la ciutadania i sobretot dels professionals, “que hi han deixat totes les seves capacitats i molts d’ells estan en una situació de gran cansament”. Ha opinat també que cal extreure lliçons de cara a futures pandèmies: “Hem de saber com tractar la nostra gent i el conjunt del sistema sanitari s’ha d’enfortir”.

Balcells ha assegurat que des del Govern treballen ja per “situar el conjunt del sistema sanitari allà on toca”. Ara bé, ha remarcat que la covid-19 segueix existint, que és una malaltia més i que cal vacunar-se, sobretot professionals i gent fràgil. El Pla Especial per Pandèmies a Catalunya va ser activat en fase d’emergència el 12 de març de 2020. Aquesta activació del pla va passar a fase d’alerta el 14 de novembre de 2021. En data 18 de maig de 2022 va ser desactivat, quedant la situació de prealerta. La situació actual de la pandèmia és de baixa transmissió del virus, amb un baix impacte assistencial amb la presència majoritària de la variant omicron. Per aquest motiu no es consideren necessàries altres mesures de caràcter preventiu, amb l'excepció de les establertes per a la protecció de les persones vulnerables i que estan regulades per normativa estatal.