El TSJC ha rebutjat la petició d’aclariments que havia formulat la defensa de Laura Borràs sobre la sentència que la condemna a 4,5 anys de presó i 13 d’inhabilitació, amb una petició d’indult perquè no sigui empresonada. La defensa argumentava que la sentència no porta número i només pot identificar-se per la data i per les dades dels afectats. També subratllava que no s’havien fet constar les penes que va demanar la fiscalia finalment per als altres dos acusats després del pacte que va fer amb ells. El TSJC remarca que sí que figuren aquestes peticions de la fiscalia. Sobre el número, afegeix que aquesta qüestió va ser informada en resolucions el 31 de març. La sentència es correspon amb el número 1/23.

“No s’observa doncs cap discordança ni error en la petició realitzada pel ministeri fiscal en el seu escrit de conclusions definitives”, diu la resolució del TSJC.