El Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha afirmat aquest dijous en una entrevista a TVE que la investigació de què suposadament va ser víctima l'exfiscal anoienc en cap de Catalunya Martín Rodríguez Sol en el marc de l'Operació Catalunya és "molt greu". Segons Garcia Ortiz les diligències que ha obert la Fiscalia de Catalunya són oportunes perquè aquest és "un tema molt important i transcendent" en què es va produir una "inversió absoluta dels papers" i es "va posar en perill l'estructura de l'estat de dret". "Veurem que trobem a través dels indicis", ha dit, però "als fiscals no se'ns investiga, sinó que són ells els que investiguen".

García Ortiz ha justificat que fins ara no s'hagi obert una macro-causa sobre l'operació Catalunya perquè "està per determinar si ha existit" i molta documentació ja està inclosa en causes que estan obertes o que s'han abordat prèviament.

En tot cas, no ha descartat cap escenari: "Veurem cap on va aquesta investigació periodística, quines dades tenen transcendència processal i podem incorporar a les causes", ha dit, "i si cal obrir noves investigacions, per descomptat es farà".