La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha afirmat que la negociació de les esmenes vives a la llei d'amnistia "continuarà fins a última hora". Així ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit, on ha rebutjat posicionar-se sobre cap esmena perquè, segons ha apuntat, és el grup parlamentari del PSOE al Congrés "qui ho ha d'explicar". En aquesta línia, ha subratllat que "no correspon al PSC fer declaracions".

Les declaracions de Tortolero arriben després que el diputat del PSC al Congrés José Zaragoza hagi afirmat en una entrevista a TVE i Ràdio 4 que els socialistes "ja hi han votat en contra" en altres ocasions i hagi afegit que el PSOE el que fa és "intentar solucionar les malifetes dels uns i dels altres".

D'altra banda, la portaveu s'ha referit a les negociacions per als pressupostos de la Generalitat i ha afirmat que les converses "són en el mateix punt que eren". La portaveu ha dit que no li consta cap reunió programada per seguir-ne parlant aquesta setmana.

Cas Volhov

Sobre el fet que el jutge del 'cas Volhov' hagi prorrogat sis mesos més la investigació sobre la suposada trama russa del procés per "estudiar nous indicis", Tortolero s'ha limitat a "respectar totes les decisions judicials". "Nosaltres sempre respectem tots els processos judicials i esperem que es resolguin", ha dit.

Illa i immigració

Tortolero també s'ha referit a unes declaracions sobre immigració del líder del partit, Salvador Illa, en una entrevista a 'El Nacional' aquest cap de setmana, on afirmava que "no es pot dir aquí que vingui tothom" i afegia que "cal regular, acollir i integrar". La portaveu ha dit que "s'ha de llegir l'entrevista més enllà del titular" i ha remarcat que la política del PSC es basa en què "acollir el que és diferent i integrar-lo a la societat no posa en risc la identitat, sinó que la reforça".