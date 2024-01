Els casos de grip A baixen entre els infants després del pic detectat en la setmana anterior i no es detecta un augment de la grip B. Així ho indica el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), amb dades actualitzades aquest dimarts. En la població general, el nivell de transmissió es manté moderat després que a principis de gener arribés al pic, en una temporada hivernal en què ha arribat a tenir una incidència similar a la d’abans de la pandèmia de la covid-19. Els contagis de coronavirus es mantenen en descens i el nombre de pacients ingressats amb covid als hospitals baixa en una setmana de 540 a 385, el més baix dels dos últims mesos. Hi ha 14 persones per covid a les UCI, 19 la setmana anterior.

El SIVIC mostra que les infeccions respiratòries mantenen el descens a Catalunya en la quarta setmana de l'any, amb dades fins diumenge. En el cas de la grip, la incidència estimada és de 206 casos per 100.000 habitants i els diagnòstics a l'atenció primària han tornat a baixar per tercera setmana seguida, després de l'escalada de contagis el desembre i a principis de gener. En la darrera setmana, s'han diagnosticat als CAP 7.727 casos de grip, pels 11.540 de la tercera setmana de gener i els 15.338 de la primera, quan es va arribar al màxim. Els casos han baixat en totes les franges d'edat, també en els grups dels infants, en què la setmana anterior havien pujat. Així, en els infants de 0 a 4 anys, s'han diagnosticat 729 casos de grip, pels 1.266 de la setmana anterior, el màxim de la temporada. En els de 5 a 14 anys, se n'han registrat 1.182, pels 1.658 de dies anteriors, que també representen un pic en aquest grup d’edat. Pel que fa a la covid, la incidència estimada continua baixant i se situa en una taxa de 35 casos per 100.000 habitants. Se n’han diagnosticat 2.135 casos a l'atenció primària, pels 3.008 de la setmana anterior. Hi ha 385 persones ingressades als hospitals amb covid-19, mentre que en la setmana anterior n’hi havia 540. En els dos últims mesos, des de principis de desembre, el nombre de pacients havia estat per sobre dels 400 i, entre finals de desembre i principis de gener, van augmentar fins als 794. A les UCI, hi ha 14 pacients per la malaltia (19 en dies anteriors). La cobertura vacunal davant de la covid-19 és del 61% en les persones majors de 80 anys i del 47% en les persones d’entre 70 i 79 anys. La cobertura de la grip en aquests grups d’edat és una mica superior, amb un 67% i un 55%, respectivament. Els casos del virus causant de la bronquiolitis en infants, el virus respiratori sincicial (VRS), s’estabilitzen per sota del nivell basal, amb una incidència estimada de 44 casos per 100.000 habitants. Aquesta temporada hivernal ha estat la primera en què s'han immunitzat els nadons de fins a sis mesos davant del VRS; una immunització que s'associa a una disminució de casos de bronquiolitis i, sobretot, de les hospitalitzacions.