Els comuns han recordat a Junts que "encara queda una oportunitat" per aprovar l'amnistia. "Espero no veure un Junts que caigui a la trampa de la dreta de García-Castellón", ha advertit el portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena. I ha insistit que l'amnistia "és i serà una victòria per Catalunya i per la resta de l'Estat". En una roda de premsa per valorar l'actualitat política, Mena també s'ha referit al posicionament del fiscal del Suprem que s'ha oposat a investigar Puigdemont per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. "És una obvietat que els tribunals comencin a dir el que tot el país ja sabem que no va passar", ha dit afegint que "tots els catalans sabem que el que va passar a Catalunya no va ser terrorisme".

Després que la llei d'amnistia no tirés endavant la setmana passada, Mena ha apuntat que no esperen ni una "paralització" ni una "renegociació". S'ha mostrat partidari d'aprovar el text i després veure si cal alguna modificació del Codi Penal "per limitar el delicte de terrorisme". Mena també ha lamentat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi aparcat la taula de partits al voltant de l'acord de claredat i el referèndum en una entrevista a EFE. Aragonès ho ha justificat per les "maniobres a curt termini" d'algun grup de l'oposició. "És una mala notícia", ha valorat el de Catalunya En Comú. "És dolent que aquest país estigui bloquejat per les males relacions entre ERC i Junts", ha subratllat.