L’advocat de la noia de 18 anys que va perdre un ull per l’impacte d’un projectil de foam dels Mossos d’Esquadra el 16 de febrer del 2021 en una manifestació a Barcelona a favor del raper Pablo Hasél ha criticat en el tercer aniversari dels fets la paralització de la causa judicial, quan teòricament ja ha conclòs la instrucció. Xavier Muñoz ha recordat que el juliol passat la causa es va donar pràcticament per instruïda i a punt de decidir si s’envia a judici dos escopeters i un comandament de la Brimo, però el magistrat instructor encara no ha decidit res. A més, ha criticat la falta d’impuls processal de la fiscalia i la falta de control extern dels projectils de foam.

Muñoz i Irídia, acusació popular, han recordat que s’ha acreditat que es va disparar foam més a prop del que pertocava i amb poca visibilitat gràcies a testimonis i informes pericials independents i dels mateixos Mossos. El lletrat ha criticat que el magistrat del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, segueix impulsant “causes mediàtiques” com la del ‘cas Negreira’ o la de la suposada trama russa del ‘procés’, però no fa avançar aquesta, que es podria enviar a judici immediatament.