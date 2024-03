El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat aquest divendres que Catalunya té aigua “ben bé fins a finals d’any” si es mantenen les restriccions al consum actuals. En una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, Mascort ha destacat “la feina de gestió quirúrgica de l’aigua” que ha fet l’ACA, que segons ha dit ha permès evitar que avui hi hagués “dificultats per abastir la població” a Girona i la regió metropolitana. El conseller ha demanat “replantejar com vivim”. “Quan el veí no pot regar camps ni plantar arròs, he de pensar que potser no podré tenir piscina, aquest any”, ha dit. De fet, Mascort s’ha mostrat partidari de prohibir noves llicències de piscines mentre duri l’emergència.

Mascort ha dit que omplir piscines amb aigua de mar no suposa “cap problema”, però cal llavors fer una “inversió diferent”, i evitar que la instal·lació es connecti amb el sanejament, perquè l’aigua de mar fa malbé les depuradores. “La qüestió de fons és que tots plegats ens hem de posar al cap que estem en situació d’emergència. Aquest any no podré fer la piscina, perquè no hi ha aigua, ja la faré l’any que ve”, ha assegurat. Preguntat per les fuites d’aigua que segueixen vigents mentre els ciutadans han de reduir el consum, el conseller ha admès que els ajuntaments haurien de “donar exemple”, però ha destacat que s’està fent molta feina per corregir la deixadesa que, en alguns casos, hi va haver en el manteniment de les instal·lacions en el passat. En aquest sentit, el conseller ha confirmat que “molt aviat” es licitaran les obres per reparar la fuita de Badalona, amb 41 milions d’euros d’inversió, i ha defensat la feina que s’està fent en inversions per aconseguir que cada unitat territorial pugui arribar a ser “autosuficient” a nivell hídric. Mascort ha rebutjat la nova proposta dels enginyers per fer una connexió entre l’Ebre i la regió metropolitana. “Si l’ha de fer el Govern, no veurem un transvasament de l’Ebre”, ha insistit Mascort, que ha recordat que si bé aquest any baixa aigua pel riu, l’anterior es va haver de tancar, per exemple, el canal d’Urgell. “Calen mesures estructurals que facin que no calguin aquestes infraestructures”, ha dit, afirmant que moltes d’elles “ja estan aprovades” i “l’autosuficiència” a la zona metropolitana podria ser una realitat l’any 2029.