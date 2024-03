Aragonès prioritzarà reeditar un govern independentista, però recorda que Junts va decidir sortir-ne i descarta el PSC

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, prioritzarà reeditar un govern independentista després de les eleccions del 12-M. En una entrevista aquest dijous a Rac1, l'endemà d'anunciar l'avançament electoral, el qui en serà candidat d'ERC ha explicat que la seva "prioritat" serà un acord per fer avançar el país "nacional i socialment". Sobre un possible nou acord amb Junts, Aragonès ha apuntat que "tant de bo fos possible", però ha recordat que van decidir sortir de l'executiu a mig mandat. El president veu "incompatible" governar amb el PSC per tenir models de país diferents. I ha explicat que dimarts va trucar la ministra i líder de Sumar, Yolanda Díaz, per salvar els pressupostos catalans: "Si jo fos Pedro Sánchez estaria enfadat".

Aragonès ha explicat que la seva "prioritat" després del 12-M serà reeditar un govern independentista. Ara bé, ha advertit que caldrà que Junts respongui si estan disposats a fer-lo president de nou, perquè van decidir marxar-ne de l'executiu després de la consulta interna, provocada pel cessament del vicepresident Jordi Puigneró després que el seu partit demanés a Aragonès que se sotmetés a una qüestió de confiança.

El cap del Govern i futur candidat d'ERC a les eleccions del maig ha dit que "tant de bo fos possible" tornar a formar un govern independentista, i que la seva "prioritat" serà un acord per avançar tant nacional com socialment.

En aquest sentit, ja ha apuntat que el projecte de país amb el PSC és "molt incompatible", i ha citat els exemples del referèndum i el finançament singular, tots dos rebutjats pels socialistes. Tot i això, Aragonès ha recordat que el líder del PSC, Salvador Illa, també afirmava en campanya que tancava la porta a una amnistia que s'aprovarà avui al Congrés, amb els vots de PSOE i PSC.

Aragonès ha subratllat que ERC donarà la mà després del 12-M a tothom qui vulgui avançar cap a la llibertat de Catalunya i la justícia social: "Si Junts, CUP i comuns volen avançar cap aquí, trobarem punts d'entesa", ha reiterat, sense citar els socialistes. Sobre En Comú Podem, Aragonès ha reconegut que "costarà" teixir acords, si bé ha deixat la decisió en mans de la ciutadania: "Les urnes ens posaran a tothom a lloc".

Pel que fa a una possible candidatura de Carles Puigdemont, Aragonès ha recordat que l'eurodiputat ja va ser el cap de llista de Junts el 2021, i que va quedar tercer, per darrere de PSC i ERC. Sobre si Puigdemont podria ser el candidat efectiu a la Presidència de la Generalitat, en cas de poder tornar a Catalunya gràcies a l'amnistia, Aragonès ha dit que espera que tant ell com Marta Rovira, Toni Comín i Ruben Wagensberg puguin tornar al país "amb plena llibertat" i com abans millor.

Així mateix, ha insistit que ERC ha votat sempre a favor dels candidats independentistes de CDC, PDeCAT o Junts, i que són els de Puigdemont els qui haurien de respondre ara si farien el mateix a la inversa, després d'haver sortit del Govern d'Aragonès.

El cap de l'executiu també ha esbossat les línies polítiques del programa d'ERC, que es basaran en un referèndum reconegut i el finançament singular. En aquesta línia, ha aventurat que el 12-M caldrà triar entre socialistes o republicans, ja que -al seu entendre- no hi haurà altres partits amb opció de guanyar ni de governar.