Junts avisa el govern espanyol que amb l'amnistia "només gira" la pàgina de "la repressió i la injustícia"

Per a Junts, l'aprovació de l'amnistia aquest dijous al Congrés "només gira el full de la repressió i la injustícia", però "cap més". Així ho ha dit el diputat Josep Maria Cervera en la seva intervenció davant del ple, dirigint-se al ministre de Justícia, Félix Bolaños, per haver defensat que la norma permet passar pàgina. "El conflicte polític històric entre la nació catalana i espanyola continua existint. L'amnistia només torna a la política el que és de la política, obrint una oportunitat per negociar de tu a tut el futur de Catalunya", ha sostingut. També s'ha ratificat en el 'no' inicial del seu partit, perquè "mantenint amb fermesa l'aplicació" s'ha aconseguit "no deixar cap independentista fora i que sigui d'aplicació immediata".

"Junts no vam avalar-la per entendre que tenia mancances. El 'no' raonat ens confirma que mantenint amb fermesa la posició s'avança", ha assegurat Josep Maria Cervera, que ha afegit: "Aquell difícil i poc entès 'no' ens ha portat a aprovar avui la millor llei possible que no deixa cap independentista fora i que és d'aplicació immediata".

Cervera ha destacat que ara la llei d'amnistia s'adapta als "estàndards europeus" i que "s'ajusta al dret internacional i a l'encaix europeu", en incorporar les recomanacions de la Comissió de Venècia, un informe que ha recordat que va "forçar" el PP.

El diputat de Junts ha rebatut l'argument del PP que és una amnistia "feta a mida" dels independentistes. Ha rebatut que és "a mida de la repressió". I ha fet un llistat: "Comptes falsos a mida. Investigacions prospectives a mida. Informes policials a mida. Notícies 'fake' a mida. Detencions a mida. Policies i guàrdies civils a mida. Rei a mida. Espionatge a mida. Sedició a mida. Malversació a mida. Traïció a mida. Terrorisme a mida. Inhabilitacions a mida. Presó a mida. Exiliats a mida".