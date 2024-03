El Banc de Sang fa una crida a donar abans de les vacances de Setmana Santa

Sota el lema "Abans de Setmana Santa, fes viatjar la teva sang", el Banc de Sang i Teixits fem crida a tothom a no marxar de vacances per Setmana Santa sense abans, haver donat sang. En aquestes dates festives, registren un descens de les donacions.

Es calcula que a la vora de 200 persones necessiten sang cada dia a Catalunya, i just per Setmana Santa, és quan les reserves de sang baixen. És per això que la crida a donar comença aquesta setmana abans de festes i recorda que també el dia 30 març, el dissabte de Pasqua, es pot anar a donar a la majoria de centres de donació fixes. Aquest dia, estan oberts tots els centres fixos de donació de sang dels hospitals, a excepció de l'Hospital Josep Trueta de Girona.

La campanya anima als donants habituals, joves que ho poden fer per primera vegada i a la resta de ciutadania a continuar amb la freqüència de donació registrada des del mes de gener, que ha aconseguit tenyir un terç de vermell el monument virtual inèdit estrenat enguany per la Marató de Catalunya del mes de gener.

Un terç del monument virtual ja està tenyit de vermell

Durant el mes de gener es va inaugurar el primer Pilar Casteller Digital de Catalunya, un monument de realitat augmentada que dona visibilitat a les donacions aconseguides des del gener fins al 14 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang.

Aquest pilar inèdit es pot veure a punts estratègics de 4 capitals catalanes; la plaça Catalunya a Barcelona, i davant dels Ajuntaments de Lleida, Girona i Tarragona, escanejant amb el mòbil un codi QR instal·lat sobre un tòtem.

El Pilar Casteller Digital de Catalunya / Banc de Sang

Es tracta d'un pilar casteller virtual dinàmic, que s'ha anat tenyint de vermell a mida que han augmentat les donacions i que ja ha arriba a un terç del seu objectiu amb les gairebé 44.000 persones que han donat sang aquest any. El projecte es donarà per finalitzat amb la totalitat del monument tintat completament de vermell, el 14 de juny, amb una fita prevista de 130.000 donacions.

El monument, que també és visible per pantalla a la web www.donarsang.gencat.cat, vol ser el símbol de l'esforç col·lectiu que representa la donació de sang, i la cohesió i la connexió que aquest gest suposa entre donants i receptors.