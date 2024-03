Justícia relleva el director de la presó de Mas d'Enric després d'assassinat de la cuinera

El director de la presó Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), Paco Romero, serà rellevat de la direcció de l’equipament després de posar a disposició el seu càrrec just després de la mort, fa dues setmanes, d’una cuinera del centre a mans d’un reclús. Es tracta del primer canvi en la cúpula directiva de les presons catalanes després d’aquest crim, que va acabar d’encendre els ànims dels funcionaris dels centres penitenciaris.

Els sindicats i treballadors van bloquejar els accessos als centres alguns dies i van demanar la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, però fins ara no s’havia rellevat cap alt càrrec.

Segons el Departament de Justícia, es tracta d’una decisió meditada, que Romero ja havia demanat feia temps, abans del crim, i que ha comptat amb l’acompanyament de la direcció de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV). La decisió s’ha pres de forma “consensuada” entre el director i la SMPRAV, que convenen que cal ara encarar una nova etapa al centre després de la crisi viscuda en els darrers dies. Romero, un professional de vàlua reconeguda i amb una llarga trajectòria en el sistema penitenciari català, assumirà a partir d’ara noves responsabilitats directives en alguna altra presó o al departament. Els propers dies es farà oficial el nomenament del nou director o directora d’aquest centre.

Romero ha estat al capdavant del centre penitenciari de Tarragona des de l’abril del 2005 i va inaugurar Mas d’Enric. Segons el departament, ha fet una gestió “excel·lent” del centre i ha exercit les seves responsabilitats amb “gran professionalitat i vocació de servei públic”. Destaca també l’àmplia trajectòria al sistema penitenciari català en una carrera que va començar el desembre del 1988 com a funcionari. Des del 1997 ocupa responsabilitats directives com administrador de la presó de Ponent o subdirector de règim de Ponent i de Tarragona. Va dirigir la presó antiga de Tarragona des del 2005 al 2015 i després ja va enllaçar amb l’etapa directiva a Mas d’Enric.

Reforçar la seguretat als centres penitenciaris i reduir riscos

A banda d’aquest relleu, el Departament i les direccions dels centres ja han pres mesures en la línia de reforçar la seguretat als centres penitenciaris i reduir riscos. En concret, es reforça la vigilància en els tallers i cuines del CIRE, es dotarà de dispositius de comunicació i emergència (walkies i/o polsadors d’emergència) a tot el personal i es reforçarà també el personal al servei de cuina. També es revisaran els llocs de feina, avaluant necessitats i mancances en matèria de seguretat i es farà formació en protocols de seguretat als centres penitenciaris al personal CIRE. A banda, es modificarà la circular que regula l’assignació dels llocs de feina dels interns als centres penitenciaris en el sentit de valorar si el recorregut del candidat s’ajusta al risc potencial del lloc de feina de destinació.

De fet, aquest dimarts es va saber que les presons de Ponent i de Lledoners han decidit treure de la cuina els interns que compleixen condemna per homicidi o altres delictes de sang. Per ara ja s’han executat cinc canvis de destinació a Ponent, però Justícia remarca que el motiu a Lledoners és regimental. Treballadors de Ponent han demanat que es vagi més enllà i s’externalitzi el servei de cuina, així com el de la cafeteria, on hi ha interns amb ganivets i productes de neteja que poden abocar al menjar.

A més, el Departament està treballant en mesures que suposen un “salt qualitatiu” del sistema en matèria de seguretat. Millorar el clima social i el benestar emocional als centres reduint la incidentalitat ha estat una aposta que s’ha concretat amb mesures, encara per desplegar, que haurien de poder accelerar-se abans que s’acabi la legislatura, assegura Justícia.