SCC sospita d’un pagament a Puigdemont en criptomonedes i demana al Suprem que l’investigui per blanqueig de capitals

Societat Civil Catalana (SCC) ha demanat al Tribunal Suprem que investigui a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per malversació de fons públics amb enriquiment personal i blanqueig de capitals, dos delictes que quedarien fora de la llei d’amnistia. En el marc de la causa per terrorisme contra el Tsunami Democràtic, SCC, és acusació particular en aquest cas, tant a l’Audiència Nacional com al Suprem, i també en el cas ‘Volhov’ del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona. Segons SCC, hi ha indicis que Puigdemont va rebre fons a través de criptomonedes dels quals es desconeix l’origen.

En un comunicat, l’entitat espanyolista assegura que el desembre del 2021 Puigdemont va rebre al seu compte personal d’Ethereum un pagament en criptomonedes a través del protocol conegut com a Tornado Cash. Segons l’entitat, aquest mesclador de criptomonedes, que envia la transferència al destinatari sense que se sàpiga l'origen dels diners, és una eina per blanquejar fons. De fet, aquesta plataforma va ser sancionada pel Departament del Tresor dels Estats Units per permetre el rentat de diners. “La recepció d'una transferència a la criptomoneda ether al compte personal de Puigdemont a través d'una eina tan qüestionada com Tornado Cash podria evidenciar --en cas de demostrar-se el desviament de diners públics per finançar Tsunami Democràtic-- un acte d'apropiació de fons públics amb ànim de lucre personal”, diu l’entitat.

Així mateix, considera que l'ús d'aquesta plataforma podria implicar una intenció d'ocultar o encobrir l'origen dels fons, suggerint que aquests podrien procedir d'activitats delictives prèvies, el que constituiria un acte de blanqueig de capitals.

Precisament per seguir el rastre dels criptoactius i prevenir el blanqueig de diners, el Parlament Europeu ha aprovat recentment el primer text legislatiu de la UE per assegurar la traçabilitat de les transferències.

Des de fa més d'un any, SCC treballa en un projecte d’investigació per rastrejar la suposada ingerència russa en el procés independentista. Segons l’entitat, de les diligències practicades en el ‘cas Volhov’ “se'n desprenen indicis que l'entorn de Puigdemont va treballar per desenvolupar una “legislació pròpia sobre les criptomonedes adequada als interessos russos”.