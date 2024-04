La primera reunió sobre seguretat a les presons acaba amb poques concrecions

La primera reunió tècnica del grup de treball mixt sobre seguretat penitenciària entre el Govern i els sindicats de treballadors de presons ha acabat amb molt poques concrecions i un emplaçament a d’aquí dues setmanes. Segons els sindicats, la trobada ha estat “decebedora”, i consideren que els càrrecs directius de Justícia són conscients que no tenen pressupost aprovat per aquest 2024 i que s’acaba la legislatura molt aviat. Justícia, segons els sindicats, ha proposat una comissió parlamentària sobre els aerosols, un augment de plantilla i una nova instrucció sobre seguretat.

A la reunió hi han assistit totes les formacions sindicals amb representació: UGT, CCOO, CSIF, IAC-CATAC i Intersindical. ACAIP va ser exclosa de les trobades perquè no té representació oficial en les meses laborals. Per la seva banda, CSIF ha fet una intervenció amb les seves propostes i ha marxat.

Segons el Departament de Justícia, l’objectiu de la reunió ha estat constituir la composició del grup de treball i acordar la metodologia de treball per avançar en el consens de les mesures actuals i de futur per reforçar la seguretat als centres penitenciaris catalans. Després d’una breu exposició de cadascuna de les parts, l’administració ha presentat una sèrie de propostes que hauran de desenvolupar-se i treballar conjuntament en el sí del grup de treball. El Departament fa una valoració positiva de la trobada, ja que considera que es manté el diàleg obert i hi ha un espai de treball constituït per treballar sobre propostes concretes sobre la taula.

Segons IAC-CATAC, Justícia ha proposat crear una comissió al Parlament per estudiar l’ús dels esprais de seguretat, un increment de plantilla addicional de 120 funcionaris d’interior i 54 de tractament, i més polsadors de seguretat. A més, el departament ha anunciat una instrucció nova de mesures de seguretat extrema i modificar les destinacions laborals.

En un comunicat, el sindicat CSIF ha explicat que després d’explicar les seves propostes, ha abandonat la reunió. Segons el sindicat, la reunió de dimarts passat va ser “decebedora” perquè el Departament no va fer cap autocrítica ni va destituir més càrrecs. “Els cessaments no es poden limitar al director de Mas D'Enric, que ha estat utilitzat com una mena de tallafocs. L'assumpció de responsabilitats també ha de recaure sobre els màxims responsables de la Conselleria i aquests cessaments han de ser aplicats a alguns directors de centres, especialment al de Quatre Camins, ja que la seva actitud i xuleria no poden amagar la nefasta gestió del centre”.

Mentre això no passi, el sindicat assegura que no s'asseurà a negociar res perquè “no té cap sentit negociar amb responsables polítics que probablement ja no estaran al departament en poques setmanes. A més, amb pressupostos prorrogats, per la qual cosa els recursos disponibles són molt limitats per a aquest tipus de negociacions”. Des de CSIF creuen que l'administració s'ha assegut a negociar per evitar les mobilitzacions que els funcionaris tenen programades durant la campanya electoral.

Des de CSIF defensen que “cal una revisió seriosa i acurada de la situació actual del sistema penitenciari català i això s'ha de fer amb algú que veritablement cregui en el col·lectiu. Ni la consellera Ubasart ni el senyor Calderò no tenen cap credibilitat i menys arran de la seva actuació en aquesta crisi mai viscuda en una presó catalana ni de l'Estat”. “Volem que les urnes parlin per fer un canvi vital, per poder capgirar una situació lamentable a què ens han portat ells. Quan des de CSIF vegem que han canviat les circumstàncies tornarem per col·laborar i participar activament tal com venim fent fins ara”, conclou el comunicat.

El sindicat ha presentat a la reunió quatre propostes que consideren d’aplicació immediata. La primera és la destitució de Domingo Estepa, director del centre penitenciari de Quatre Camins, per “la seva gestió negligent i amb greus repercussions en la seguretat dels treballadors i la població reclusa, tal com es va evidenciar amb el controvertit protocol aplicat al DAE, que va resultar amb cinc companys que van requerir assistència mèdica després d’una agressió per part d’un intern amb múltiples reincidències. A més, cal destacar que l'incident va ser més prolongat a causa de la irresponsabilitat i la manca de professionalitat del director”.

També reclamen la manifestació pública per part de la consellera Ubasart en suport del reconeixement com a agents de l'autoritat pels funcionaris de presons, i la implementació dels aerosols d’acció adequada com a mitjà coercitiu, conforme al Reglament Penitenciari, després de superar totes les proves sanitàries i de seguretat.

Per últim, exigeixen la prohibició de l'accés als centres penitenciaris a associacions com OSPDH, SIRECOVI i Irídia, que “manifesten obertament animadversió cap als treballadors penitenciaris”. "Entenem que aquestes associacions, juntament amb la CUP i amb la col·laboració del Govern de la Generalitat, han contribuït a un sentiment dʻimpunitat que afecta una part de la població reclusa i genera un entorn cada vegada més violent i hostil".

Alhora, el sindicat ha fet deu propostes més que s’han de treballar, com el subministrament de la medicació diluïda per evitar situacions que posin en risc la seguretat dins dels centres penitenciaris, malgrat els informes contraris emesos per l'ICS. "Demanem que aquesta mesura s'apliqui únicament als interns que utilitzen la medicació com a mitjà d'extorsió i de tràfic dins del centre", diu el sindicat.

També proposen la creació d’un centre per a primers graus destinat a interns manifestament inadaptats al règim ordinari que hagin comès repetides agressions contra funcionaris i altres interns, amb l’objectiu de separar-los dels altres interns. La implementació de protocols de seguretat per a interns d’aquest perfil, incloent la sortida de la cel·la amb manilles durant tot el període de la seva inadaptació, és una altra proposta, així com el trasllat immediat a altres centres dels interns d'aquest perfil, un cop hagin comès un incident d'agressió.

Igualment, exigeixen el compliment de la Llei Orgànica Penitenciària i del Reglament pel que fa a les sancions, sense accés a televisió durant el temps de la sanció. En cas que l'intern no vulgui assistir a activitats de tractament i considerant-ne la perillositat, eliminar el tractament i les activitats en comú per a interns agressors amb múltiples reincidències.

També demanen l'eliminació de totes les circulars que posin en perill la seguretat i l'autoritat dels funcionaris, i les que dificultin les tasques de gestió d'incidents com les ordres de servei orientades a la contenció zero.

El sindicat vol que hi hagi un grup especial d’intervenció a tots els centres, format per professionals de l’àmbit penitenciari amb coneixements de defensa personal i llarga experiència en gestió d’incidents, que realitzarà tasques de suport als mòduls fins que sigui necessària la seva activació per urgència. Així mateix, volen l’adquisició de nou equipament per als membres dels equips d’intervenció, que sigui més versàtil, menys pesada i més lleugera.

A més, volen establir filtres rígids en la selecció d'interns destinats a tasques de cuines i altres departaments on hi hagi un risc més gran per l'ús d'eines. Per últim, volen la dotació de polsadors de seguretat per a tots els professionals que no disposin de radiotransmissors.