L'exdiputat d'Unides Podem Alberto Rodríguez ha demanat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que li retorni l'escó després d'haver complert la pena d'inhabilitació. En un escrit de dues pàgines al qual ha tingut accés l'ACN, Rodríguez argumenta que la seva pena d'inhabilitació d'un mes i quinze dies va quedar extingida el 5 de desembre. "Tenint això present, així com la inexistència de norma legal o constitucional alguna que a vostè l'habiliti per privar-me del meu càrrec de diputat electe, li sol·licito que, sense demores, em restitueixi en el mateix perquè no existeix ja pena pendent de complir", diu la carta.

Rodríguez explica que el Tribunal Suprem li va notificar el 23 de desembre que la condemna havia finalitzat el 5 de desembre. L'exdiputat remarca que la pena va ser imposada "injustament". L'exdiputat al Congrés el va condemnar a un mes i 15 dies de presó per un delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu, condemna que va acordar substituir per una multa de 540 euros. Al final de la missiva, l'exdiputat d'Unides Podem desitja a Batet que es recuperi de la covid-19 després que la presidenta donés positiu aquesta setmana.