El Consell de Ministres ha acordat aquest matí cessar la directora del CNI, Paz Esteban, després que el Centre Cristològic Nacional certifiqui que hi ha més mòbils del Govern infectats pel 'programari Pegasus', a més del de Pedro Sánchez i Margarita Robles.

Amb l'argument dels problemes l'Executiu secunda una decisió que fa setmanes que exigeix l'independentisme. Des que un informe de l'organització Citizen Lab, publicat per The New Yorker, va constatar que fins a 65 càrrecs haurien estat espiats amb aquest programa informàtic israelià, que només ven a governs.