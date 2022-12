La investigació per detenir l’autor dels sobres amb explosiu avança. La policia treballa seguint el rastre d’un dels paquets, que va passar pel centre de tractament postal de Correus a Valladolid. Fins a aquest punt arriben enviaments de Valladolid, però també de Lleó i de tot Galícia. En aquestes sis províncies (les quatre gallegues i dues castellanolleoneses) se centren ara la investigació, segons ha pogut saber Caso Abierto, el canal de successos de Prensa Ibérica.

Aquest paquet, que va arribar a Madrid des de Valladolid, va passar per l’escàner de Correus sense ser detectat, tal com han revelat les imatges recuperades. Tenia, com la resta, un segell amb la imatge del castre de Santa Trega, dedicat al Concello d’A Guarda i la província de Pontevedra. Els investigadors han comprovat que Correus el va posar en circulació el 21 d’abril.

REVISAR 35.000 SEGELLS

D’acord amb les dades que Correus ofereix al seu web, el segell amb què es van enviar els paquets pertany a una sèrie anomenada ‘Naturaleza’, de 135.000 exemplars, i no només circulen per Galícia, sinó que es poden comprar per 2,70 euros en qualsevol part d’Espanya.

Les indagacions s’han reduït fins als aproximadament 35.000 segells amb aquesta imatge que van ser distribuïts a Galícia, Lleó i Valladolid, les zones d’on pot ser procedent el primer paquet explosiu que s’ha pogut rastrejar.

Segons ha sabut aquest canal, aquests segells es van vendre majoritàriament de manera individual i a col·leccionistes o amants de la filatèlia. Tot indica que l’autor dels paquets explosius (la principal teoria continua apuntant a un home solitari, un ‘Unabomber’) va comprar sis segells d’una vegada.

Els investigadors segueixen aquesta i altres pistes per trobar l’autor dels atacs al president del Govern, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; l’Ambaixada dels Estats Units, l’Ambaixada d’Ucraïna a Madrid; el Centre de Satèl·lits de la base de Torrejón de Ardoz, i l’empresa d’armament Instalaza, de Saragossa.

SENSE MATA-SEGELLS

Els TEDAX de la Policia Nacional van haver de fer detonar de manera controlada les sis cartes explosives, però han aconseguit recuperar dos dels sobres en bones condicions, cosa que està permetent als agents analitzar la lletra de l’autor dels enviaments per elaborar un perfil, a més d’intentar extreure empremtes dactilars i l’ADN.

A més, les indagacions apunten que el responsable dels enviaments va aconseguir esquivar algunes barreres de seguretat a Correus, perquè dos dels sobres no portaven mata-segells.

L’autor no va escriure res a les cartes, més enllà del destinatari i el remitent. Quant als remitents, es tracta de diferents adreces electròniques. Els investigadors ja han comprovat que són correus inexistents, que no condueixen a ningú.

Pel que fa a la composició dels enviaments, es tracta, com es va avançar, de pólvora amb metralla, però les investigacions han descartat que fos comprada a botigues de material pirotècnic o petards. La hipòtesi principal és que l’autor va extreure la pólvora dels cartutxos d’una arma de caça.

ALTRES AMENACES AL GOVERN

Com va avançar aquest mitjà, els agents estan analitzant diverses cartes crítiques, algunes fins i tot en to amenaçador, que ha rebut el Govern per les seves mesures de suport a Ucraïna des que va començar la guerra.

Algunes d’aquestes missives estan manuscrites, per la qual cosa els investigadors poden comparar la lletra d’aquests textos amb la dels sis paquets rebuts aquesta setmana, per si l’autor d’aquests últims atacs va enviar altres cartes amb amenaces escrites abans.