Agents de la Policia Nacional estan duent a terme aquest dimarts una operació a Melilla contra una trama de compra de vot a les eleccions del 28-M. Segons fonts d'aquest cos, s'han produït registres i detencions, i la jutgessa que porta el cas ha declarat secretes les actuacions, tot i que no n'ha transcendit el nombre. Amb motiu de les eleccions del 28-M Correos va registrar un increment substancial de peticions de vot per correu que ascendien al 20% del total quan la mitjana a l'Estat no arriba al 3%. Diversos diaris van publicar investigacions que apuntaven que s'estava pagant entre 50 i 150 euros per vot.

Després de diversos robatoris a carters, que van acabar escortats per la policia, la Junta Electoral Central (JEC) va avalar que es demanés el DNI a les persones que dipositaven el vot per correu a les oficines de Correus, cosa que fer va reduir les cues diàries per demanar el vot per correu de 700 persones a 10, segons va explicar la delegada del govern espanyol a Melilla.

El sistema electoral obliga a presentar el DNI a les oficines de correu quan es sol·licita el vot per correu i quan es rep la documentació, però no quan es diposita finalment a l'oficina de Correus. El canvi a Melilla, on ara cal presentar el DNI també per dipositar el vot, es va fer extensiu per a tots els vots amb destinació a Melilla, però no a la resta de l'Estat.

El febrer del 2021 el Tribunal Suprem va condemnar a dos anys de presó l'expresident de la ciutat autònoma i líder de Coalició per Melilla, Mustafa Aberchán, i a l'exsecretari general del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz Pérez, per la compra de vots emesos per correu a les eleccions del Senat del 2008.