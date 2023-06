PP i Vox han anunciat aquest divendres que han assolit un acord de govern de coalició a Extremadura. La popular María Guardiola serà la presidenta de la regió, i el partit de Santiago Abascal es farà càrrec de la conselleria de Gestió Forestal i Món Rural. Guardiola i el portaveu de Vox a Extremadura, Angel Pelayo, signaran l'acord a les 12.45h al Parlament Extremeny. L'acord també té un àmbit programàtic i inclou 60 mesures que encara no han estat detallades. Segons un comunicat dels dos partits estan "centrades en les prioritats de les famílies extremenyes, en combatre l'atur, la pobresa, la falta d'oportunitats i la despoblació".

L'acord entre PP i Vox arriba després d'un canvi de criteri de la presidenta del PP d'Extremadura respecte a un acord amb Vox. El 20 de juny va afirmar en roda de premsa que no podia deixar entrar al govern un partit que "nega la violència masclista". Les pressions del PP de Génova i la possibilitat que el socialista Guillermo Fernández Vara se sotmetés a una investidura fallida, però, van portar Guardiola a fer un gir en la seva posició, a afirmar que Vox és "un partit constitucional amb qui es vol posar d'acord", i a signar, aquest divendres, l'acord per a la investidura.

Segons el comunicat que han fet públic les dues formacions, PP i Vox "han assumit la responsabilitat de dotar la regió d'un govern estable i amb un full de ruta clar per posar punt final a les polítiques socialistes que han llastrat el desenvolupament d'Extremadura". Per això, segueix el comunicat, "les dues formacions han centrat els seus esforços a assolir els punts en comú i abordar les preocupacions compartides pels seus votants i per una majoria d'extremenys". Les mesures que inclou l'acord programàtic, segons apunten, "tindran repercussió directa als pressupostos generals de la comunitat autònoma d'Extremadura en cada exercici".

A més de la conselleria de la conselleria de Gestió Forestal i Món Rural, Vox també tindrà dos llocs a la Mesa de l'Assemblea d'Extremadura. Inicialment, van quedar fora de l'òrgan de govern del parlament per manca d'entesa amb el PP.

"Satisfacció" al PP

Des del PP es mostren "satisfets" amb l'acord assolit a Extremadura, que "garanteix un canvi de govern en un dels feus tradicionals del PSOE". En aquest sentit, fonts de l'equip d'Alberto Núñez Feijóo subratllen que el pacte "inclou de manera expressa la violència masclista com un problema real que cal erradicar" i que no hi ha "cessions ideològiques", a diferència del que consideren que fa el "sanchisme". Aquestes mateixes fonts també remarquen que la formació d'extrema dreta només tindrà una sola conselleria, quan demanava una vicepresidència i dues conselleries.

De la mateixa manera, des de Gènova deixen clar que l'entrada de Vox només s'ha produït allà on el seu vot a favor era "imprescindible" per la investidura i que continuaran apostant per governs en solitari. Ara ja miren cap a Múrcia, on la setmana que ve tindrà lloc el debat d'investidura. Els populars denuncien que Vox "bloqueja la presa de possessió d'un president del PP amb gairebé el 43% dels vots".

Abascal també ho celebra

El líder de Vox també ha "celebrat" el pacte de govern a Extremadura, perquè és "un acord raonable" i "s'imposa la sensatesa". En una piulada, el dirigent d'extrema ha tret pit de fins on han arribat: "Ja vam dir en campanya que ni regals ni xantatges. Només mesures per a començar el canvi de rumb, i presència als governs per a garantir-ho".

Vara renuncia a la investidura

L'actual president de la Junta d'Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha assegurat que la seva proposta d'investidura "ha tingut efecte" i que "l'impossible s'ha fet possible". En aquest sentit, el baró del PSOE ha defensat a través de Twitter que "hauria d'haver-hi una nova ronda de contactes", de la qual en sortiria la convocatòria d'una altra investidura, la de María Guardiola. "Si tan senzill era, per què tant ridícul televisat?", ha preguntat Vara.