La Comissió Europea ha acceptat fer de mediadora entre el PP i el PSOE per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Així ho ha confirma l'executiu comunitari aquest divendres. Per començar el procés, la Comissió Europea ha convocat ja una reunió el pròxim dimecres a Brussel·les amb el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i el vicesecretari Institucional del PP, Esteban González Pons. La idea de la Comissió Europea es tenir un "diàleg estructurat" que no s'allargui més de dos mesos.

En l'anunci, la Comissió Europea subratlla que la renovació i posterior reforma del CGPJ és una qüestió "prioritària", tal com ha apuntat en els darrers informes sobre l'estat de dret a Espanya per complir els "estàndards europeus". L'executiu comunitari insisteix que el mandat de l'òrgan fa cinc anys que està caducat perquè els principals partits espanyols han estat incapaços de renovar-lo i que això està "causant problemes seriosos a l'administració de justícia a Espanya". El moviment de Brussel·les coincideix amb la celebració d'una reunió de ministres europeus de Justícia, en la qual participen el comissari de Justícia, Didier Reynders, i Bolaños. El ministre espanyol i el comissari van abordar aquest dijous en una conversa informal el bloqueig del CGPJ, segons ha explicat Bolaños.