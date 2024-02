Desafiant un mar indomable, desenes d'immigrants estan intentat arribar nedant aquests darrers dies a la costa de Ceuta. Els darrers han trepitjat terra aquest matí. Arrossegats per les onades, lluitant contra la corrent, les forces es perden a pocs metres de l'espigó de Benzú. En desplomar-se sobre la sorra els agents els ofereixen roba seca i, fins i tot, la jaqueta d'un d'ells per entrar en calor. Aprofiten els dies de temporal, perquè es pensen que hi ha menys vigilància, per jugar-se-la al mar. Les autoritats del Marroc avui n'han interceptat dos i, Salvament Marítim, va rescatar durant el cap de setmana un grup que eren entre l'onatge. A altres, la Guàrdia Civil se'ls ha trobat amb el vent impedint-los arribar a la riba. És així com, des de començament d'any, han arribat a Ceuta 144 menors. 57 des de divendres. El centre de menors de la ciutat n'alberga més de 230. La seva capacitat ja ha sobrepassat el límit. Per aquest motiu demana un pla de contingència per traslladar-los a altres autonomies.