Alberto Núñez Feijóo, ha rebut una ovació del seu grup a l'inici de la sessió de control on el líder del PP i el president espanyol, Pedro Sánchez, han mantingut el seu primer cara a cara després de les eleccions gallegues. Novament, Sánchez i Feijóo s'han enfrontat per l'estratègia a Catalunya. Sánchez ha insistit que les revelacions que Feijóo va fer a un grup de periodistes durant la campanya demostren que si no depengués de Vox, Feijóo "hauria aprovat una amnistia, uns indults i el que fes falta per ser president". "Vostè ha de tenir el coratge d'explicar als espanyols el que diu en privat a 16 periodistes", ha dit, però "tot vostè és mentida". Feijóo ha negat la major: "Vostè menteix sobre el que dic, el que faig i el que penso".

Sánchez ha felicitat Feijóo per les confessions que va fer a un grup de periodistes durant la campanya, on va apuntar que el PP havia estudiat l'amnistia, estava obert a un indult amb condicions a Puigdemont i no veia terrorisme en la causa del Tsunami. Segons el president espanyol, Feijóo va "tornar al sentit comú" reconeixent que el camí de Catalunya i Espanya "és la reconciliació i no la confrontació". En aquest marc, Sánchez ha acusat Feijóo de "mentir" els espanyols i utilitzar Catalunya amb finalitats electorals. "Amb quin Feijóo ens quedem, amb el que negocia els indults amb les independentistes al matí o el que convoca manifestacions a la tarda?". "L'única veritat de Feijóo és que tot vostè és mentida", ha dit el president espanyol. Feijóo, per la seva banda, ha retret a Sánchez una campanya "d'insídies i insults" contra ell durant la campanya. "Cada vegada se supera, menteix sobre el que faig, el que dic i el que penso", ha sentenciat. En aquest sentit, Feijóo ha recordat que Sánchez havia plantejat aquestes eleccions gallegues com un punt de partit per a Feijóo. "Va dir que la meva caiguda era imparable, i aquí em té, dret". També li ha retret el tracte als agricultors i la manca de suport a la Guàrdia Civil després de l'assassinat de dos membres d'aquest cos a Barbate. "Als independentistes tot, a la Guàrdia Civil, res". Nogueras retreu a Sánchez el tracte "insostenible" a Catalunya Sánchez ha afrontat també una pregunta de la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que ha fet referència als pressupostos generals de l'Estat per al 2024 que la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, està començant a preparar. La portaveu de Junts ha recordat al president espanyol que "mai" cap govern espanyol "ha complert els compromisos amb Catalunya", i li ha preguntat com pensa convèncer els catalans que aquesta vegada es compliran els pressupostos. Segons Nogueras, el tracte pressupostari de l'Estat amb Catalunya "és inexplicable, injust i insostenible", perquè "de cada 100 euros pressupostats a Catalunya el 2014 només en va executar 68, el 2016 només 56, el 2018 només 58, el 2019 62 i el 2021 només 36, mentre que "a Madrid 184, i la mitjana d'execució a Madrid és del 120% i a Catalunya el 60%". "Tots els actors polítics, socials a Catalunya han denunciat aquest maltractament". "Ni tan sols cafè per a tots, el que s'ha imposat a Catalunya és 'treballa, paga i calla'. Per aquest motiu, segons Nogueras, "la independència també és qüestió de supervivència de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya siguin o no independentistes, perquè totes es mereixen tenir com a mínim el que els pertoca". Sánchez, en la rèplica, ha afirmat que l'executiu espanyol està fent una aposta "pel desenvolupament econòmic i social a Catalunya", i ha recordat que entre 2021 i 2023 el seu govern ha destinat "gairebé 9.300 milions de fons europeus a més de 60.000 projectes a Catalunya". També ha assegurat que l'Estat està destinant 467 milions a projectes de dessalació a Catalunya, 116 a projectes de transició energètica, 205 a projectes del sector turístic, i 536 milions a Rodalies.