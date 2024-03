El PSC escull Illa com a cap de llista a les eleccions del 12-M i el ratifica com a primer secretari del partit

Salvador Illa serà el cap de llista a les eleccions del 12-M al Parlament. Així ho ha escollit la militància del PSC durant el seu XV congrés, aquest dissabte al Palau de Congressos. Illa ha rebut el suport per aclamació de les bases socialistes per ser el candidat a les eleccions. A més, el PSC també l'ha ratificat, també per aclamació, com a primer secretari, després que no hi hagués més noms que s'hi postulessin. La votació del cap de llista s'ha fet a mà alçada, per primera vegada a la història dels congressos del PSC. Illa aspira a tornar a guanyar les eleccions, com ja va fer el 2021, amb l'esperança de poder presidir la Generalitat i acabar amb "10 anys perduts" de governs independentistes.

Illa candidat

El PSC va modificar divendres l'ordre del dia del congrés per votar i proclamar avui Illa com a candidat a les eleccions del 12-M. La votació s'ha fet a mà alçada, junt amb la ratificació del mateix Illa com a primer secretari del partit. La viceprimera secretària d'organització del PSC, Lluïsa Moret, va apuntar ahir al matí que sortiran del Congrés "amb la feina feta i preparats per afrontar el repte" electoral.

Parlón i Moret, a l'executiva

Illa ja ha anat tancant alguns dels noms que formaran part de la nova executiva del PSC, que es preveu continuista. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, serà la portaveu del partit; i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'adjunt a la primera secretaria del partit i president del consell d'alcaldes.

Miquel Iceta continuarà com a president del PSC. I un altre dels noms que ja han estat confirmats és el de Lluïsa Moret, a qui Illa ha proposat ser la seva número 2. Si el partit ho avala, la presidenta de la Diputació de Barcelona i també alcaldessa de Sant Boi de Llobregat serà viceprimera secretària del PSC.

"Alternativa sòlida"

El PSC afronta aquest Congrés amb la intenció de consolidar-se com a "alternativa sòlida" a Catalunya amb la mirada posada ja a les eleccions catalanes, just després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi decidit avançar-les al 12 de maig.

L'avançament electoral obre un nou escenari a Catalunya, amb tots els partits rearmant-se per a la contesa electoral. En aquest context, els socialistes afronten el seu congrés amb la intenció d'aprofitar la "nova etapa" per fer que Catalunya "remunti el vol" amb el PSC governant.

"Catalunya es mereix obrir una nova etapa de mirada llarga amb el lideratge i l'equip de govern del PSC al capdavant d'una Generalitat que recuperi la confiança institucional de tota la ciutadania", es posa com a repte el PSC al seu full de ruta.

Full de ruta: finançament, Estatut i federalisme

Els socialistes creuen que a Catalunya s'està obrint "un nou cicle" i s'han proposat guanyar-hi centralitat. Una de les eines per aconseguir-ho és el seu nou full de ruta que es votarà al congrés sota el títol 'Girar full'. En aquest document, pendent d'incorporar esmenes, el PSC defensa arribar acords sobre el model de finançament. Concretament, aposten per "millorar-lo" perquè sigui "més just per a Catalunya i solidari amb la resta d'Espanya".

"Som partidaris d'abordar la reforma del model de finançament autonòmic. El PSC s'implicarà en millorar el finançament de Catalunya, defugint qualsevol tipus de privilegi i cercant els recursos necessaris perquè Catalunya pugui desenvolupar totes les seves potencialitats amb una millora dels recursos", diu el text.

Un dels objectius que el PSC es marca de cara a "la Catalunya del 2030" és el desplegament de l'autogovern català establert a l'Estatut. A més, els socialistes també fan una aposta clara pel model federal. Segons afirmen a la ponència el federalisme és "el millor mètode institucional" en el context espanyol.

Al seu full de ruta el PSC defensa un marc de convivència "estable" basat en el diàleg i remarca que la unilateralitat ha estat "una via conflictiva, no democràtica i fruit d'un encantament màgic artificial com solen ser els populismes polaritzadors que simplifiquen la realitat complexa sense fer aportacions constructives sinó divisives i fal·laces".