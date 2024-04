El jutge arxiva la causa contra Oltra que va portar a la seva dimissió

El titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València ha arxivat la causa que instrueix des del 2021 contra l’exvicepresidenta del Consell i exconsellera d’Igualtat, Mónica Oltra, i 15 persones més, segons la interlocutòria notificada a les parts a què ha tingut accés Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica. El magistrat considera que no hi ha prou indicis per seguir la causa contra Oltra i la resta d’acusats, pel presumpte encobriment dels abusos d’un educador a una menor tutelada per la Generalitat. L’educador era l’exmarit de Mónica Oltra quan van passar els fets, tot i que continuaven convivint a la mateixa vivenda. La decisió judicial, que no és ferma i pot ser recorreguda, s’adopta gairebé dos anys després que l’exvicepresidenta del Consell anunciés la seva dimissió el 21 de juny del 2022.

La portaveu de Compromís al Congrés, Águeda Micó, va oferir ahir a Oltra tornar a la primera línia política com a portaveu de Compromís. "Si Oltra vol, tornarà a ser portaveu de Compromís i una de les peces clau del nostre projecte polític", va assegurar.