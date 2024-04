La fiscalia demana arxivar la causa contra l'exdirectora del CNI per l'espionatge amb Pegasus a Aragonès

La Fiscalia ha demanat a l'Audiència de Barcelona arxivar la causa contra l'exdirectora del CNI Paz Esteban per l'espionatge del mòbil del president de la Generalitat, Pere Aragonès. El Ministeri Públic s’ha adherit a la petició d’arxivament presentada per l’Advocacia de l’Estat perquè considera que la intervenció sobre el dispositiu del líder republicà va comptar sempre amb aval judicial. Esteban va declarar davant del jutge que el Tribunal Suprem havia autoritzat l'ús del programari maliciós que l'empresa israeliana NSO Group només ven a estats. El CNI havia presentat Aragonès davant l'alt tribunal espanyol com a coordinador dels CDR i aquest va autoritzar l'espionatge entre el juliol del 2019 i el març del 2020.

Un informe pericial de la defensa d'Aragonès sosté, però, que l'espionatge havia abastat més temps.