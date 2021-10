Algunes preguntes persisteixen però comença veure's la llum sobre el fatal accident en el rodatge de la pel·lícula a Nou Mèxic en el qual Alec Baldwin va disparar el dijous una arma d'atrezzo que va matar la directora de fotografia Halyna Hutchins i en va ferir el director, Joe Souza. Aquesta llum apunta a problemes de seguretat en el rodatge que havien provocat queixes i protestes, inclosa la dimissió de sis membres de l'equip de fotografia el mateix dia de la tragèdia. A més, un document oficial assegura que a Baldwin se li va dir en lliurar l'arma que estava descarregada.

Els problemes d'incompliment de protocols de seguretat que són habituals en els rodatges, incloent inspeccions de les armes, els ha revelat el Los Angeles Times amb informació facilitada per fonts de l'equip de Rust', una pel·lícula de baix pressupost per als estàndards de Hollywood.

Ja el dissabte s'havia produït en el rodatge altra descàrrega accidental d'una arma, encara que en aquell cas no hi va haver víctimes. Segons testimonis citats pel diari, a el doble de Baldwin se li va donar aquell dia una arma i, com a l'actor el dijous, se li va dir que estava descarregada. Va disparar dos projectils. Com a mínim un operador de càmera es va queixar a l'encarregat de producció enviant-li un missatge de text en el qual deia que les condicions eren "súper insegures". "Hi hauria d'haver hagut una investigació del que va passar. No hi va haver reunions de seguretat. No hi va haver garanties que no tornaria a passar. Tot el que volien era córrer, córrer, córrer", li ha dit alTimes un membre de l'equip.

No va ser l'únic problema en un rodatge que va començar el 6 d'octubre. En un moment en què els treballadors de la indústria han estat a punt d'anar a la vaga negociant per millorar les seves condicions laborals, les del rodatge de Rust havien estat motiu de queixes. Va haver-hi protestes pels problemes amb els pagaments i per llargues hores de treball i incompliment de promeses sobre allotjament a prop de el lloc de rodatge que obligaven a trasllats en cotxe de 80 quilòmetres després rodatges de 12 i 13 hores.

Aquestes queixes, com les de la falta de seguretat de les armes, van portar a sis persones de l'equip de fotografia a abandonar el rodatge dijous com a protesta. Els operadors de càmera i els seus assistents van arribar a les 6.30 del matí i van començar a recollir el seu equip per anar-se'n. Aquests treballadors, membres d'un sindicat, i per als quals la pròpia Hutchins havia estat defensant condicions de treball més segures, van ser substituïts per personal no afiliat al sindicat per poder seguir rodant. Hores després, abans de les dues de la tarda, es va produir la tragèdia.

"Arma freda"

S'han conegut també alguns detalls de com es va desenvolupar el sinistre gràcies a un afidávit preparat per l'oficina de l'xèrif de l'comtat de Santa Fe per aconseguir el permís judicial per buscar proves i materials al ranxo Bonanza Creek, on es rodava Rust. L'encarregada d'armes en la producció, la jove de 24 anys Hannah Gutierrez, filla d'un veterà de la professió i que recentment havia conclòs la seva primera pel·lícula, va deixar tres armes en un carret fora de l'església de fusta on s'anava a rodar una escena. L'assistent de director Dave Halls va agafar una d'aquestes armes, se la va emportar a Baldwin i li va dir "cold gun", arma freda, l'expressió que s'usa per indicar que una arma està descarregada, tant de munició real com de la de fogueig .

Halls, segons el afidávit, tampoc sabia que l'arma estava carregada. El document no especifica quin tipus de munició tenia i Juan Rius, un portaveu de l'xèrif, li va dir divendres a la tarda a The New York Times que "un focus de la recerca és (saber) quin tipus de projectil era i com va arribar allà ".

Segons li ha explicat una font de l'rodatge a Los Angeles Times, Hutchins i Souza estaven al costat d'un operador de càmera preparant el pla i no retirat encara a la zona on normalment se segueix la filmació a través de monitors. Baldwin va treure un cop l'arma de la cartutxera sense incident. En la segona ocasió en què va repetir l'acció, no obstant això, l'arma es va disparar i la munició va sortir cap a l'operador, Hutchins i Souza. El projectil, segons el Times, va aconseguir prop de l'espatlla a la directora de fotografia, que va caure immediatament a terra, i després va aconseguir a director.

Rust Movie Productions, la productora de la pel·lícula, va emetre un comunicat divendres en què s'afirma que "la seguretat d'elenc i equip és la principal prioritat" a la companyia. També s'assegura, en contrast amb el que han denunciant les fonts de l'equip citades pel Los Angeles Times, que no havien rebut "cap queixa oficial respecte a seguretat d'armes o atrezzo en el rodatge" i es promet una "revisió interna" de els procediments mentre segueix paralitzat el rodatge, que havia de concloure al novembre. "Seguirem cooperant amb les autoritats de Santa Fe en la seva investigació i oferint serveis de salut mental a l'elenc i l'equip durant aquest moment tràgic", conclou.