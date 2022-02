Ucraïna ha denunciat un ciberatac al seu ministeri de Defensa i a dos bancs, segons informen les autoritats del país. Es tractaria del segon atac d’aquest tipus en plena tensió amb Rússia, que manté desplegades tropes a la frontera amb l’est Ucraïna i al sud de Bielorússia, prop de Kíev. Un cibertacat que s’ha anunciat poc després de la roda de premsa entre el president rus, Vladímir Putin, i el canceller alemany, Olaf Scholz, que s’han reunit aquest dimarts a Moscou. Putin ha assegurat que vol resoldre immediatament la qüestió sobre l’entrada d’Ucraïna a l'OTAN i s'ha mostrat disposat a mantenir oberta la via diplomàtica.

“Els esforços diplomàtics estan lluny d’haver-se exhaurit”, ha dit Scholz, celebrant que Rússia hagi retirat algunes tropes de la frontera amb Ucraïna.

Per la seva banda, el parlament rus, la Dumam, ha demanat aquest dimarts a Putin que reconegui com a independents Donetsk i Luhansk, dos territoris a Ucraïna parcialment controlats pels rebels prorussos. Des de l’OTAN han advertit que aquest moviment seria “una violació flagrant de la integritat territorial” d’Ucraïna i dels acords de Minsk, que demanaven un “estatus especial” per als dos territoris del Donbas.