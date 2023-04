La filtració massiva d’un centenar de documents classificats del Pentàgon ha tornat a exposar els secrets militars dels Estats Units, com la seva estratègia en la guerra entre Ucraïna i Rússia, i ha deixat Joe Biden i els seus països aliats en una situació compromesa. A diferència dels escàndols destapats fa més d’una dècada per Wikileaks i Edward Snowden, aquesta revelació es va originar a través de Discord, una coneguda plataforma de xat molt popular entre els usuaris de videojocs.

Una investigació del grup d’analistes d’intel·ligència Bellingcat ha traçat l’«improbable viatge» d’aquests documents ‘top secret’, elaborats entre el gener i principis d’abril per agències d’espionatge nord-americanes com la CIA o l’Agència de Seguretat Nacional (NSA), i que estaven dirigits a un reduït cercle de líders militars.

Què és Discord?

Discord és una plataforma que ofereix canals de missatgeria instantània text i de veu. Creat el 2015, aquest servei es va fer especialment popular en la comunitat ‘gamer’, que l’utilitzava per xatejar i organitzar partides en videojocs. No obstant, durant els últims anys el seu ús s’ha estès a tota mena de comunitats. Actualment tindria uns 153 milions d’usuaris mensuals arreu del món.

La filtració dels primers memoràndums es va produir a mitjans de gener dins de Thug Shaker Central un grup privat de Discord creat l’any 2020 en què una dotzena d’amants de Déu i les armes conversaven sobre diversos temes, feien broma i resaven. L’administrador d’aquest grup, un usuari identificat com a OG, va començar a explicar als seus companys el contingut transcrit de documents secrets de la intel·ligència nord-americana que s’hauria endut a casa del seu lloc de treball en una «base militar», segons ha destapat ‘The Washington Post’. Més tard va compartir imatges d’aquests arxius.

L’autor de la filtració és, presumptament, un home de vint-i-tants anys. En un vídeo vist pel diari de la capital apareixia armat en un camp de tir, disparant i proferint insults racistes i antisemites.

Aquests documents també van aparèixer posteriorment en dos altres servidors de Discord. Primer, un usuari va compartir 30 arxius entre els dies 1 i 2 de març al canal WowMao, dedicat als fans del ’youtuber’ filipí del mateix nom. Dos dies després, aquest mateix usuari va publicar 10 arxius més en un altre grup per concloure una discussió que havia tingut amb un altre usuari sobre la guerra d’Ucraïna. Això va passar a Minecraft Earth Map, un servidor en el qual es debatia sobre el popular videojoc Minecraft.

Filtració «no accidental»

En aquests documents es detallaven tàctiques secretes sobre la guerra a Ucraïna, però també informes geopolítics sobre la Xina o les protestes a Israel, així com la desconeguda presència de tropes de l’OTAN al país eslau o l’espionatge al president ucraïnès, Volodímir Zelenski. «[OG] és una persona llesta. Sabia el que feia quan va publicar aquests documents. No van ser per a res filtracions accidentals», ha explicat al diari un membre d’aquest grup de Discord, menor d’edat.

«Sabia el que feia quan va publicar aquests documents. No van ser filtracions accidentals»

‘The Washington Post’ ha parlat amb dos usuaris que asseguren conèixer la identitat de l’autor de la filtració, que no han volgut revelar. El Departament de Justícia, el Pentàgon i l’FBI han obert una investigació interna per descobrir de qui es tracta i localitzar-lo. Discord està cooperant amb les autoritats nord-americanes i ha esborrat tant el grup com els documents filtrats al seu portal.

De Telegram a 4chan

Tot i així, els secrets de Washington s’han anat filtrant a internet durant l’última setmana. L’existència d’aquests documents va ser detectada per primera vegada per ‘The New York Times’, que va localitzar almenys cinc imatges que s’havien compartit en canals de propaganda russa a Telegram. Amb l’esclat de la guerra a l’est d’Europa, l’aplicació de missatgeria encriptada s’ha convertit en un refugi comunicatiu per a tota mena de grups, però també un pou de desinformació interessada. Així, els documents filtrats a Telegram van ser una versió manipulada per minimitzar les baixes russes en la batalla del teatre de Bakhmut, segons Bellingcat.

Una versió correcta d’aquests arxius secrets va ser publicada el 5 d’abril a 4chan, un portal web conegut per impulsar la creació de mems, però especialment per allotjar tota mena de grupuscles fanàtics d’extrema dreta i les seves conspiracions. Més tard, la filtració va saltar a Twitter i d’allà va arribar al gran públic, sent recollida i analitzada pels mitjans de comunicació.