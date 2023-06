El funeral d’Estat de l’exprimer ministre italià Silvio Berlusconi, mort dilluns als 86 anys, aplegarà aquest dimecres a la catedral de Milà (nord), la seva ciutat natal, els seus familiars i pròxims, així com autoritats nacionals i europees, entre altres assistents.

Les exèquies començaran les 15 hores al Duomo presidides per l’arquebisbe de Milà, monsenyor Mario Delpini, mentre el país viu una jornada el dol nacional amb les banderes a mig pal en senyal de dol. Les restes mortals del magnat, mort a l’hospital San Raffaele de Milà a causa d’una leucèmia, han sigut vetllades en privat en els últims dos dies a la seva mansió de la pròxima localitat d’Arcore pels seus familiars, amics i socis més pròxims.

En el seu funeral hi participaran els principals representants del país, com el cap de l’Estat, Sergio Mattarella, i Giorgia Meloni, primera ministra del Govern de coalició del qual el partit de Berlusconi, la conservadora Forza Italia, forma part. També hi acudiran la seva xicota, la diputada Marta Fascina, els seus cinc fills –Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora i Luigi–, entre altres familiars, i la plana major del seu cercle de confiança i de la seva formació.

En total, la catedral de Milà acollirà uns 1.800 assistents, segons el càlcul fet la vigília pels organitzadors de la cerimònia, que comptarà amb estrictes mesures de seguretat.

Entre els convidats s’esperen nombrosos rostres coneguts de la política italiana, com el seu amic el vicepresident del Govern i aliat, l’ultradretà Matteo Salvini, i també rivals com la secretària del progressista Partido Demòcrata, Elly Schlein, tot i que també hi haurà algunes absències, com la de Giuseppe Conte, ex primer ministre i líder de l’M5S.

La Comissió Europea estarà representada pel comissari d’Economia i ex primer ministre italià, Paolo Gentiloni, ja que la presidenta de l’Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, està en un viatge oficial a l’Amèrica Llatina. També s’espera la presència del líder del Partit Popular Europeu, Manfred Weber, així com de polítics del continent com el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, segons avancen els mitjans. Altres països estaran representats per ministres o altres autoritats, com Espanya, que enviarà a l’ambaixador a Roma, Miguel Ángel Fernández-Palacios.

A l’enorme esplanada que precedeix el temple es preveu que es congreguin milers de seguidors i simpatitzants, fins a 10.000 segons diversos mitjans, que podran seguir la litúrgia des de dues pantalles gegants.

Els funerals d’Estat a Itàlia són reservats a presidents d’organismes constitucionals, fins i tot després que expiri el seu mandat, als ministres a l’exercici de les seves funcions o a personalitats que hagin ofert alts serveis a la pàtria. La seva celebració segueix un protocol estricte: el fèretre ha de ser transportat per sis agents dels Carabinieri en uniforme de gala i rebrà honors militars a l’entrada i sortida del temple.

La decisió del Govern dretà de Meloni de retre aquest alt homenatge a Berlusconi, així com la de decretar una jornada de dol nacional, han rebut nombroses crítiques per part d’alguns dels seus oponents. Ho veuen «inoportú» al ser un polític tan polèmic, embolicat en escàndols sexuals, que va haver de realitzar serveis a la comunitat en un geriàtric per la seva condemna per frau fiscal, acusat de mantenir suposats vincles amb lògies maçòniques com la P2 i autor d’incomptables ardits polítics.