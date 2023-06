El grup de mercenaris Wagner ha aturat l'avenç cap a Moscou que aquest dissabte havien iniciat des de Rostov del Don, a la costa del mar d'Azov, per tal d'evitar un "bany de sang". Els paramilitars insurrectes han ocupat Rostov, que té prop d'un milió d'habitants, i han començat una marxa cap a Moscou. Les últimes informacions situen el grup al nord de Voronej, a poc més de 300 quilòmetres de Moscou. De fet, l'alcalde de la capital, Serguei Sobianin, ha demanat a la població que no surti al carrer i ha decretat la jornada de dilluns com a festiva per tal d'evitar que hi hagi activitat al carrer.

El president rus, Vladímir Putin, ha ofert una compareixença pública aquest mateix dissabte acusant de "traïció" Wagner i el seu líder, Ievgueni Prigojin, i advertint de càstigs per a qui donin suport a la revolta. També ha explicat que s'ha activat un dispositiu antiterrorista a Moscou i a altres regions. Diversos mitjans apunten que la decisió de Prigojin és fruit de la mediació del president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko. La revolta de Wagner, que fins fa poc era a Ucraïna intentant guanyar terreny per a Rússia, coincideix amb la contraofensiva que els ucraïnesos estan intentant per recuperar terreny perdut al sud i a l'est del país. Tot i el suport de Wagner a la causa russa, Prigojin ha estat repetidament crític amb l'estratègia del govern rus i l'ha acusat de deixar els seus homes desemparats i sense recursos per lluitar. Les darreres hores, a més, ha assenyalat el Kremlin com a responsable d'un atac contra la seva tropa.