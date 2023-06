A l’estat d’Ohio, al nord dels EUA, un nen de 2 anys ha matat per accident la seva mare embarassada, després de tenir accés a l’habitació normalment amb pany i clau on la família guardava les armes. Segons va assegurar Laura Igl, de 31 anys, abans de morir, la criatura li va disparar dos trets a l’esquena amb una pistola carregada. L’incident de segur revifarà als EUA l’enverinat debat sobre la possessió d’armes.

David Smith, comissari de policia a Norwalk, a uns 60 quilòmetres al nord de Columbus, la capital estatal, ha explicat als mitjans locals que la difunta va trucar al servei d’emergències i que quan va ingressar a l’hospital, encara estava conscient. «Ella ha explicat que estava en la setmana 33 d’embaràs, i que el seu fill de 2 anys li havia disparat accidentalment», ha assegurat. Malgrat la ràpida intervenció dels serveis de socors, la jove va morir un cop era a l’hospital, i el fill del qual estava embarassada tampoc es va poder salvar.

Encara conscient quan va arribar al centre sanitari, la Laura va explicar que el seu fill va aconseguir entrar a l’armeria mentre ella rentava la roba, i va començar a jugar amb l’arma. La policia ha trobat una pistola del calibre nou mil·límetres a sobre de la tauleta de nit, i dues armes de foc més també carregades. El marit de la víctima, que es trobava absent del domicili familiar, ha admès que les armes li pertanyien.

Drames similars

Aquesta tragèdia és l’última d’una llarga sèrie de drames similars als EUA, un país de 330 milions d’habitants on hi ha 400 milions d’armes de foc. A l’abril, una nena de 3 anys va matar de manera accidental la seva germana de 4 amb un fusell a prop de Houston (Texas), malgrat la presència a la casa de cinc adults, incloent-hi els seus dos progenitors. Segons el Pew Research Centre, al voltant del 40% de les llars nord-americanes tenen una arma de foc, i a la majoria hi ha nens. Menys de la meitat d’aquestes llars conserven les armes en un lloc segur, d’acord amb un estudi de la Universitat Johns Hopkins.

El drama de Norwalk ha tingut lloc malgrat la presència de dispositius de seguretat, ha indicat el cap de la policia de Norwalk, que ha exhortat les persones que tenen armes de foc a multiplicar les precaucions, fent servir «cadenes i caixes fortes», o almenys deixar les armes «descarregades».