Tres militars estatunidencs han mort i 25 més han resultat ferits en un atac d'un dron suïcida llançat per presumptes milícies proiranís la nit de dissabte a diumenge a Jordània, prop de la frontera amb Síria, segons han informat les Forces Armades nord-americanes.

"Tres militars nord-americans han mort i 25 han resultat ferits en un atac d'un sistema aeri no tripulat que ha impactat contra una base al nord-est de Jordània, a prop de la frontera amb Síria", ha informat el Comandament Central militar nord-americà (Centcom) en un comunicat. Les identitats de les víctimes no s'han fet públiques "per respecte a les famílies" i d'acord amb la política del Departament de Defensa, indica el text. Esperaran fins a 24 hores després d'haver-ho notificat als familiars.

El president dels Estats Units, Joe Biden, ja ha comunicat les seves condolences per l'atac, que ha atribuït a "milícies proiranís" que operen a Síria i Iraq, segons un comunicat de la Casa Blanca.

Fonts militars citades per la cadena de televisió nord-americana CNN han dit que l'atac es va produir a la base Tower 22. És el primer atac en què moren militars nord-americans al Pròxim Orient des de l'inici de l'escalada del conflicte a la Franja de Gaza. No obstant això, són relativament freqüents els atacs contra bases nord-americanes a Síria i Iraq, i des del 17 d'octubre s'ha informat de 158 incidents, cap d'ells greu.